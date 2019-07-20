Özel yetenek sınavıyla Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokullara (BESYO) girmek isteyen öğrenci adayları, 2019 Beden Eğitimi Öğretmenliği taban puanları, Spor Yöneticiliği 2019 taban puanları, 2019 Antrenörlük Eğitimi taban puanlarını araştırmakta. En köklü üniversiteler arasında yer alan Marmara Üniversitesi besyo taban puanları bir hayli araştırılmakta. ÖSYM YKS 2019 sonuçlarını açıklasından sonra üniversite tercih maratonu da start verecek. YKS tercihleri 23-29 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. Üniversite tercih süresinin yaklaşmasıyla birlikte öğrenciler üniversite taban puanları, başarı sıralamasını hem ÖSYM’nin yayınladığı YKS 2019 tercih kılavuzu hem de YÖK atlas tercih robotu üzerinden sorgulamakta. En iyi üniversiteler arasında yerini alan Marmara Üniversitesi besyo taban puanları 2019 ne? İşte Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulları taban puanları 2019.

Marmara Üniversitesi Besyo taban puanları 2019

Beden Eğitimi Öğretmenliği :280.000

Spor Yöneticiliği :240.000

Antrenörlük Eğitimi: 220.000

Milli : 180.000

Engelli : 100.000

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