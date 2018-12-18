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Marmara için kritik uyarı! Kar yağışı kapıya dayandı

Meteorolojiden alınan bilgilere göre, Marmara bölgesinde beklenen şiddetli yağış ve soğuk hava yerini, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kara bırakacak.

18 Aralık 2018 Salı 11:30
Marmara için kritik uyarı! Kar yağışı kapıya dayandı

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede çok bulutlu aralıklı yağmur ve sağanak bekleniyor.

Marmara Denizi'nde rüzgarın zamanla fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor. İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde, gece saatlerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Yağışların akşam saatlerinden sonra Trakya kesimiyle Çanakkale çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı belirtiliyor.

Marmara Denizi'nde rüzgarın zamanla fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

Akşam saatlerinden sonra Trakya kesiminin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği bölgede yağışların gece, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması öngörülüyor.

Doğusunda yer yer sis ve pus hadisesi beklenen bölgede hava sıcaklıkları 1 ila 3 derece azalacak. Bölgede rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

Batı Karadeniz ve Marmara Denizi'nde rüzgarın poyrazdan kuvvetli, zamanla fırtına şeklinde (50-75 km/sa) esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı başta denizciler olmak üzere vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

Akşam saatlerinde trakya'da kar yağışı bekleniyor

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Şanlıurfa, Kars, Van, Bitlis ve Hakkari çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, sabah Sivas ve Kars, öğle saatlerinde Hakkari, akşam saatlerinden sonra Trakya kesimiyle Çanakkale çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde beklenen yağışların; Muğla ve Antalya çevrelerinde çok kuvvetli, Adana, Mersin ve Aydın ile İzmir'in güney ilçelerinde yerel olarak kuvvetli bekleniyor. Kuzey, iç ve doğu bölgelerde yer yer sis ve pus hadisesi tahmin ediliyor.

Sıcaklıklar azalacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıklarının batı kesimlerde 1 ila 3 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güney ve güneydoğu, kuzeybatı kesimlerde kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege'de kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu 10

İstanbul: Çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur, gece saatlerinde Çatalca, Silivri, Arnavutköy ilçelerinde karla karışık yağmur şeklinde beklenen yağışların; gece saatlerinde il genelinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor 11

İzmir: Çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde güney ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor 13

Adana: Çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor 15

Bursa: Çok bulutlu ve yağmurlu 12

Antalya: Çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğleden sonra ve akşam saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor 15

Samsun: Çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif yağmurlu 15

Trabzon: Çok bulutlu 15

Erzurum: Çok bulutlu 0

Diyarbakır: Çok bulutlu 10

Günün Özeti

Haber Tarihi: 18 Aralık 2018 Salı 11:30
  1. Kilis
  2. Yalova
  3. Van
  4. Şanlıurfa
  5. Trabzon
  6. Sivas
  7. Samsun
  8. Sakarya
  9. Muğla
  10. Kocaeli
  11. Kars
  12. İzmir
  13. İstanbul
  14. Mersin
  15. Hakkari
  16. Gaziantep
  17. Erzurum
  18. Diyarbakır
  19. Çanakkale
  20. Bursa
  21. Bitlis
  22. Aydın
  23. Antalya
  24. Ankara
  25. Adıyaman
  26. Adana
  27. Meteoroloji Genel Müdürlüğü
  28. Marmara Bölgesi
  29. kar yağışı
  30. kritik uyarı

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