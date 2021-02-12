Marmara için don uyarısı!

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, Sakarya, Kocaeli ve Yalova'da yarın akşam saatlerinde kar yağışının başlaması bekleniyor.

Kuvvetli ve yer yer yoğun olacağı tahmin edilen kar yağışının, kuzeydoğudan kuvvetli rüzgar ve fırtına ile zaman zaman tipi şeklinde olması öngörülüyor.

Kar yağışının meydana getireceği buzlanma ve don ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı uyarı yapıldı.

Marmara Bölgesi'nde 14 Şubat'tan itibaren İstanbul, Yalova, Kocaeli ve Tekirdağ'da hafif, Sakarya'da orta, Edirne ve Kırklareli'nde yer yer kuvvetli zirai don beklendiğinden üreticilerle vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları isteniyor.