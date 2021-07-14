Marmara her geçen gün daha temiz

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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda Marmara Denizi'nin artık bir ay öncesinden daha temiz olduğunu ifade ederek, “Marmara Denizi Eylem Planı Koordinasyon Kurulu'muzun ikinci toplantısını Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleştirdik, kat ettiğimiz aşamaları ve geldiğimiz noktayı istişare ettik, yeni kararlar aldık. Bir aylık süreçte havadan, karadan, denizden sürdürdüğümüz çalışmalar ve yaptığımız denetimlerle denizimizi daha sağlıklı ve mavi bir hale getirdik. İlk toplantımızda aldığımız karar doğrultusunda kurulan 14 alt çalışma grubumuzun faaliyetleriyle önemli bir mesafe kat ettik. Deniz yüzeyimizde müsilajın kapladığı alan, haziran ayında 12 bin 741 hektar iken bugün Marmara Denizi Eylem Planı'mız ve yaptığımız çalışmalarla yok denecek kadar azaldı. Marmara'mızda elde ettiğimiz bu güzel sonuçta emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Denizimizin ilk 20 metre derinliğinde artık müsilaj yok. Dipten yüzeye ilk 30 metrede de müsilaj kalmadı. Orta bölümde sıkışan müsilaj ise çalışmalarımızla dağılacak. Bilim insanlarımızın yeni bir müsilaj oluşumu beklememesi de hepimizin sevincini artıran bir gelişme oldu. Müsilaj seferberliğimizde; ilk andan itibaren özveriyle çalışan Bakanlıklarımız, Valiliklerimiz, Belediyelerimiz, TÜBİTAK, üniversite, bilim insanı ve sivil toplum kuruluşlarımıza hassasiyet ve gayretleri için teşekkür ediyorum. #MarmaraHepimizin, denizimiz için sahadayız” ifadelerini kullandı.