Marmara Denizi'nde korkutan deprem! Kandilli Rasathanesi'nden gelen son dakika bilgisine göre Marmara Denizi'nde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Saat 18:17’de merkez üssü Marmara Denizi olan deprem meydana geldi. Şiddeti 3,7 olarak açıklanan ve yerin 18.6 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem kıyı ilçelerde hissedildi.

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