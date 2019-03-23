Marmara Denizi'nde korkutan deprem!

Kandilli Rasathanesi'nden gelen son dakika bilgisine göre Marmara Denizi'nde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
23 Mart 2019 Cumartesi 19:35
Saat 18:17’de merkez üssü Marmara Denizi olan deprem meydana geldi. Şiddeti 3,7 olarak açıklanan ve yerin 18.6 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem kıyı ilçelerde hissedildi.
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