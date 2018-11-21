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Marmara Denizi'nde fırtına uyarısı

21 Kasım 2018 Çarşamba 18:38
Marmara Denizi'nde fırtına uyarısı

ANKARA (AA) -Marmara Denizi'nde rüzgarın öğle saatlerinden itibaren fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Marmara Denizi'nde rüzgarın öğle saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınanın akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi öngörülüyor.

Ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.


Haber Tarihi: 21 Kasım 2018 Çarşamba 18:38
  1. fırtına
  2. Marmara Denizi
  3. Meteoroloji Genel Müdürlüğü

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