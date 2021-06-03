Marmara Denizi can çekişiyor! CHP'li Ekrem İmamoğlu batırdı AK Parti temizleyecek

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'Silahtarağa Arıtma Tesisi'ni 'israf' olduğu gerekçesi ile açmayan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun işbilmezliği Marmara Denizi'ni deniz salyası ile kapladı. AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısı (MKYK) sonrasında konuşan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Marmara Denizi'ndeki Müsilaj, yani balıkçıların deyimi ile deniz salyası, son derece tedirgin edici ve asla tahmmül edemeyeceğimiz bir kirliliğe işaret ediyor. Artık ortaya çıkan tablo radikal bir şekilde müdahale etmek gerektiğini gösteriyor." dedi.

'25 milyona yakın nüfusun yaşadığı bir alan'

"Deniz salyasının yüzeyden temizlenmesi hiçbir fayda sağlamıyor." diyen Çelik, "Atık yüzeyden temizlense bile tekrar ortaya çıkıyor. Tabi Marmara Denizi'nin etrafında 25 milyona yakın nüfus yaşıyor. Dolayısıyla bu musilaj meselesi AK Parti olarak yakından takip ettiğimiz meselelerden birisidir." ifadelerini kullandı.

'Sayın Murat Kurum çalıştay sonuçlarını hafta sonu açıklayacak'

Çelik, şöyle devam etti:

"Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız tarafından bir çalıştay düzenlenecek. Şimdiye kadar denizin 91 noktasından çeşitli örnekler alındı. Bu örnekler ilgili kurumlarla paylaşıldı. Çok kapsamlı bir hazırlık yapıldığını biliyoruz. İnşallah bu çalıştayın sonuçları da sayın Kurum tarafından hafta sonu paylaşılacak."