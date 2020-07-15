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Aktüel

Marmara Bölgesi'nde parçalı bulutlu hava bekleniyor

Yeniakit Publisher
2020-07-15 09:36:58 -
Marmara Bölgesi'nde parçalı bulutlu hava bekleniyor

İSTANBUL (AA) - Marmara Bölgesi'nde parçalı bulutlu havanın hakim olması öngörülüyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, bölgede sıcaklıklarda önemli değişiklik olmayacak.

Sıcaklığın mevsim normalleri civarında olacağı bölgede, parçalı bulutlu hava hakim olacak.

Doğusunun yer yer çok bulutlu olacağı bölgede, öğle saatlerinden sonra Sakarya çevrelerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanağın etkili olması bekleniyor.

Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

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