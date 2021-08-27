  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yalova'daki yangından iyi haber
BMGK'nın 5 daimi üyesi acil toplanıyor!
Afganistan'daki saldırılardan sonra Johnson'dan açıklama
Mercedes hafif ticari araçta elektriğe dönüyor
Gündem Marmara Bölgesi için çok önemli uyarı
Gündem

Marmara Bölgesi için çok önemli uyarı

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların mevsim normallerinin 4-8 derece üzerinde olması bekleniyor.

Yeniakit Publisher
2021-08-27 08:37:00 -
Marmara Bölgesi için çok önemli uyarı

Marmara Bölgesi'nde, sıcaklıkların mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde olması öngörülüyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölgede parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak.

Trakya kesiminde yer yer çok bulutlu hava beklenen bölgede sıcaklıkların mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde olacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın, doğu ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi öngörülüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay