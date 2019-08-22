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Marmara Belediyeler Birliği Encümeni Edirne’de toplandı

Marmara Belediyeler Birliği (MBB) Encümeni, Edirne Belediyesi ev sahipliğinde 21 Ağustos 2019 tarihinde Edirne’de toplandı.

22 Ağustos 2019 Perşembe 13:15
Marmara Belediyeler Birliği Encümeni Edirne’de toplandı

Marmara Belediyeler Birliği (MBB) Encümeni, Edirne Belediyesi ev sahipliğinde 21 Ağustos 2019 tarihinde Edirne’de toplandı.


MBB ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın başkanlığında yapılan toplantıya MBB Encümen Üyeleri Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt ve MBB Genel Sekreteri M. Cemil Arslan katıldı.


Toplantı öncesinde basın mensuplarına kısa bir açıklama yapan MBB ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, “Marmara Belediyeler Birliğinin encümen toplantısını değerli Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan’ın davetleri üzerine Edirne’de yapma kararı aldık. Kendilerine bize ev sahipliği yaptığı için ayrıca teşekkür ediyoruz” diyerek, toplantıya katılan diğer belediye başkanların adına teşekkür etti.



Kent sellerine hazırlık ve yangınlara müdahale


Toplantının önemli gündem maddelerinden birini de sürdürülebilir sel yönetimi eylemleri ve yangınlara müdahale oluşturdu.


Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu’nun yoğun bir çalışmayla hazırladığı, yerel yönetimlere ve onlara mühendislik hizmeti sunanlara, sürdürülebilir sel yönetimi eylemlerini belirtmek için temel adımları ve metodolojileri ana hatlarıyla ve sırasıyla yürütmek için rehberlik etmeyi amaçlayan “Kent Selleri Yönetim ve Kontrol Rehberi” tanıtıldı. Marmara Belediyeler Birliği Yerel Yönetim Akademisi’nin de 23 Ağustos 2019 tarihinde MBB Hızır Bey Çelebi Salonu’nda gerçekleştireceği Kent Selleri Yönetim ve Kontrolü eğitimi görüşülen başka bir konu oldu.


MBB’nin çalışmalarının konuşulduğu toplantıda günümüz dünyasında kent ve kentsel yaşantı konusunda bütünsel bir yaklaşıma, çok boyutlu bir kavrayış ve farkındalığa mütevazı bir katkı sağlamak adına Selahattin Yıldırım’ın hazırladığı ve MBB Kültür Yayınları’ndan çıkan “Ansiklopedik Kent Sözlüğü” encümen üyeleri tarafından incelendi.



Marmara Uluslararası Kent Forumu


Toplantının gündem maddelerinin arasında 1-3 Ekim 2019 tarihlerinde İstanbul’da ilk kez düzenlenecek Marmara Uluslararası Kent Forumu (Marmara Urban Forum-MARUF) vardı. 25 ülkeden 200’den fazla konuşmacı ve aralarında 100’den fazla belediye başkanının bulunduğu 3 binden fazla katılımcı ile göçten iklim değişikliğine, şehir teknolojileri ve inovasyondan kamusal mekana kente ilişkin birçok konunun tartışılacağı kent forumu MBB Encümeni tarafından istişare edildi.

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Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 13:15
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