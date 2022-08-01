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Dünya Marketten cips satın alan kadın, poşeti açtığında dehşete düştü! Cipslerin arasından...
Dünya

Marketten cips satın alan kadın, poşeti açtığında dehşete düştü! Cipslerin arasından...

Amerika Birleşik Devletleri'nin Virgina eyaletindeki marketten cips alan kadın, poşeti açtığında dev bir yılanla karşılaşması nedeniyle çok büyük bir korku yaşadı

Yeniakit Publisher
2022-08-01 16:43:00 -
Marketten cips satın alan kadın, poşeti açtığında dehşete düştü! Cipslerin arasından...

ABD'nin Virginia eyaletinde markete giden bir kadın, cips raflarına yöneldi. İlk olarak bir cipse uzanan kadın, poşetin üzerinin kirli olduğunu görünce yerine bıraktı. Ardından da bir başka cips poşetine yöneldi ve alıp sepetine koydu.

POŞETİ AÇINCA DEHŞETE DÜŞTÜ

Ardından ise cipsi yemek için açtı ve hayatının şokunu yaşadı. Çünkü poşetin içerisinde dev bir yılan kendisine bakıyordu. Kimberly Slaughter adlı kadın, poşeti açtığı gibi büyük bir korkuyla elinden geri fırlattı.

MAĞAZADAN AÇIKLAMA YAPILDI

Skandal olayla ilgili mağazadan da açıklama geldi. Mağaza müdürü Brian Stanley, yılanın nereden geldiği konusunda hiçbir fikirleri olmadığını ve yaşanan olay nedeniyle çok üzgün olduklarını dile getirdi.

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