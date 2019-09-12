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Marketten aldığı ekmeğin içinden sinek çıktı

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde marketten aldığı ekmeğin içinden sinek çıkan vatandaş, Zabıta Müdürlüğü’ne şikayette bulundu.

12 Eylül 2019 Perşembe 21:06
Marketten aldığı ekmeğin içinden sinek çıktı

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde marketten aldığı ekmeğin içinden sinek çıkan vatandaş, Zabıta Müdürlüğü’ne şikayette bulundu.


Edinilen bilgilere göre, Cumhuriyet Mahallesi’nde faaliyet gösteren bir marketten alışveriş yapan vatandaşın, aldığı ekmeğin içerisinden sinek çıktı. Markete giderek duruma tepki gösteren vatandaşa market yetkilileri, ekmeklerin bir fırından geldiğini ve sorumlunun fırın yönetimi olduğunu söyledi. Zabıta Müdürlüğü’ne şikayette bulunan ve isminin açıklanmasını istemeyen vatandaş, yetkililerin bu konuda daha duyarlı olması gerektiğini kaydederek, "Markete giderek ekmek aldım. Evde ekmeğin içerisinde sinek olduğunu fark ettim. Ekmeği alarak markete götürdüm ve iade ettim. Market sahibi ise ekmeği ilçede faaliyet gösteren bir ekmek fırından aldığını söyledi ve durumu fırın sahibine ileteceğini belirtti. Bu tür sorunların çok yaşandığını duyuyoruz. Bu defa bizim başımıza geldi. Kapaklı’da faaliyet gösteren fırın, lokanta ve pastanelerin daha fazla denetim altına alınması gerektiğini düşünüyorum" dedi.

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Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 21:06
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