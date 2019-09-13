Markette pompalı tüfekle gasp
Konya'da pompalı tüfekle girdikleri marketten para ve cep telefonu gasbettikleri gerekçesiyle 3 kişi gözaltına alındı.13 Eylül 2019 Cuma 12:37
Meram ilçesi Kovanağazı Caddesi'ndeSuriyeuyruklu bir kişinin çalıştırdığı markete, ellerinde pompalıtüfekle giren 4şüpheli, ateş ederek kasadaki 500 lira ve bir müşterinin cep telefonunu gasbetti.
İhbar üzerine çalışma başlatan polis, çevredeki 20kamera kaydını inceleyerek zanlıları tespit etti.
Ekipler, Mustafa T. (19), Serkan T. (20) ve Murat Ş'yi (19) gözaltına aldı.
"Parasız kaldığımız için yaptık"
Aynı gün başka bir suça karıştığı tespit edilen zanlıların ifadesinde, "Parasız kaldığımız için yaptık" dediği öğrenildi.
Öte yandan zanlılardan Umut D'nin (20) ise 5 Eylül'de askere gittiği bildirildi.
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