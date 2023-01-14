Markette kapış kapış! Elma sirkesinin inanılmaz 10 kullanım alanı: Gece yatmadan önce elma sirkesi içmek...

Gece yatmadan önce elma sirkesi içmek: Yapılan başka bir çalışma ise uyumadan önce içilen iki kaşık elma sirkesinin ertesi sabah ölçülen açlık şekerini %4 azalttığını belirtmektedir. Dolayısıyla gece yatarken sirkeli su içmek açlık şekeri seviyesini düşürmeye yardımcı olabilir

Elma sirkesi Nasıl İçilir?

Elma sirkesinin ılık bir su ile karıştırılarak tüketilmesi önerilmektedir. Elma sirkesinde bulunan keskin tadı önlemek için ve içimini kolaylaştırmak için de içerisine bir tatlı kaşığı bal ekleyerek de tüketebilirsiniz.

Peki elma sirkesi tok karnına da içilir mi? Elma sirkesi aç karnına içildiği zaman uzun süre boyunca tokluk hissi vereceğinden dolayı aç karnına içilmesi daha uygundur. Uzun süre tokluk hissi verdiği için elma sirkesi diyet listelerinde de tercih edilir

Sabahları elma sirkesi içmenin faydaları

Kilo vermeye yardımcı olur.

Grip ve soğuk algınlığına karşı direnç sağlar.

Tümörlü hücre oluşumunu engellerler.

Bağışıklığı güçlendirir.

Enerji kaynağıdır.

Cildi diri tutar ve güzelleştirir.

Sindirim sistemine iyi gelir.

Ağız sağlığı üzerinde etkilidir.

Elma Sirkesinin Faydaları Nelerdir?

Kan Şekerini Düşürebilir. Elma sirkesinin faydaları ile ilgili en yaygın inanış; kan şekerinin kontrolünün sağlanması ve diyabetin önlenmesinde yardımcı olmasıdır.

Kalp Sağlığını Destekler.

Bağışıklık Sistemini Korur.

Kilo Vermeye Yardımcıdır.

Saçların pH Dengesini Korur.

Elma sirkesinin inanılmaz 10 kullanım alanı

1. ARTRİT AĞRILARINI KESER

Artrit, eklemlerde vücut tarafından üretilen bir iltihaptır. Parmak şişmesi, eklem iltihabı, sertlik ve ağrı gibi artrit semptomlarına bağlı rahatsızlıklar elma sirkesi ile azaltılabilir.

Eklemlerde ağrı ve sertliği azaltarak rahatlamaya yardımcı olan anti-inflamatuar ve alkalin oluşturucu özelliklere sahiptir.

Bir bardak ılık suya birer çorba kaşığı elma sirkesi ve bal katıp karıştırın. Bir tutam tarçın ekleyin. Bu şifalı karışımı günde bir veya iki kez için.

Dışarıdan uygulamak için sirkeyi eşit miktarda ılık su ile karıştırın. İçine temiz bir bez batırın ve ağrıyan eklem üzerine uygulayın. Bir as bandajla sabitleyin ve birkaç saat bekletin. Bunu günde 2-3 defa tekrarlayın.

2. SİNDİRİM SİTEMİNİ DÜZENLER

Elma sirkesi sağlıklı bir sindirim sistemi için gizli silahınızdır.

Elma sirkesi doğada asidik olmasına rağmen vücudunuzda alkalize edici bir etkiye sahiptir ve bu da sağlıklı sindirim için önemlidir.

Bu sağlık toniği hazımsızlık, gaz, şişkinlik, mide ağrıları ve mide ekşimesi gibi sindirim sorunlarıyla başa çıkmanıza yardımcı olabilir.

Artı, bağırsak hareketlerini düzenlemeye yardımcı olan suda çözünür bir elyaf olan pektin içerir.

Bir bardak suya 1 – 2 çay kaşığı elma sirkesi karıştırın.

Bunu yemekten yaklaşık 15-20 dakika önce için.

3. ZAYIFLAMAYA YARDIMCI OLUR

Elma sirkesi de kilo vermeye çalışan kişiler için faydalıdır. İçindeki asetik asit yağın vücutta birikimini engeller. Ayrıca, yağları parçalamayla ilgili bazı genleri aktive edebilir. Elma sirkesi Göbek eritirmi:Sirke, içinde bulundurduğu asetik asit sayesinde yağ yakımını hızlandırmaya yardımcı olur. Özellikle göbek bölgesinde bulunan yağları eritmekte oldukça başarılı olduğu bilinmektedir.

Artı, bu sağlık toniği, vücudunuzun yediğiniz gıdanın besinlerini emmesine yardımcı olur, bağışıklık kazandırır ve metabolizmanızı hızlandırır.

Bir bardak suya 1 – 2 çay kaşığı elma sirkesi karıştırın. Sabah bir, akşamları bir olmak üzere günde iki kez için. Elma sirkesi kilo vermek ve kilo kontrolü bakımından bazı avantajlar sunmasına rağmen, egzersizin ve sağlıklı bir diyetin önemini görmezden gelemezsiniz.

Aspir yağı ve elma sirkesi ile zayıflayanlar: Aspir Yağı ve Elma Sirkesi Yarım bardak ılık suya, bir tatlı kaşığı aspir tohumu yağını ve bir tatlı kaşığı elma sirkesi ilave edilerek zayıflamaya destek sağlayıcı biçimde sabah aç karna tüketildiği bilinmektedir.

Elma sirkesinin kan şekerini düşürme, kilo vermeye yardımcı olması için gece yatmadan 1-2 saat önce alınmalıdır.

4. BAŞ AĞRISINI GİDERİR

İster migren, isterse sinüs veya gerilim baş ağrısı olsun, elma sirkesi yaşadığınız zonklama ağrısı için etkili bir çözümdür.

Vücuttaki pH seviyesini dengelemeye yardımcı olur ve detoksifikasyona yardımcı olur. Ayrıca, ağrıyı azaltmaya yardımcı olan anti-inflamatuar faydaları da vardır.

Bir bardak suya 1 yemek kaşığı elma sirkesi katın. Baş ağrısını azaltmak için bunu için.

Harici uygulama için, elma sirkesine bir bez batırın ve fazla sıvıyı sıkın. Baş ağrısı ile mücadele için bezi başınızda 10 dakika boyunca bekletin.

5. ELMA SİRKESİ BURUN TIKANIKLIĞINI AÇMAYA YARDIMCIDIR

Elma sirkesi burun tıkanıklığını azaltarak nefesi açar.

Elma sirkesi burun tıkanıklığının hafifletilmesine yardımcı olmak için doğal bir dekonjestan olarak da çalışır.

1 bardak ılık suya 2 çorba kaşığı elma sirkesi katıp karıştırın. Ayrıca 1 çorba kaşığı bal ekleyin. Bunu birkaç gün boyunca günde 2 veya 3 kez için.

Elma sirkesi ile buhar teneffüsünü de deneyebilirsiniz. Tencereye eşit miktarda elma sirkesi ve su koyup kaynatın. Tencereyi ocaktan alın ve buharını teneffüs edin. Buharı içinize çekerken gözlerinizi kapalı tutun. Bu yöntemi gerektiği zaman tekrar edebilirsiniz.

6. YÜZ TONİĞİ OLARAK KULLANILIR

Elma sirkesi, doğal bir aydınlatıcı olarak çalışır ve cildinizin pH seviyesini kontrol etmenize yardımcı olur. Aynı zamanda akne tedavisinde de etkilidir.

Eşit miktarlarda elma sirkesi, su veya yeşil çayı karıştırın.

Karışımı bir sprey şişesine boşaltın.

Bu spreyden günde bir veya iki defa yüzünüze püskürtün.

7. SAÇLARIN PARLAK GÖRÜNMESİNİ SAĞLAR VE SAĞLIĞINI KORUR

Elma sirkesi de saçlarınız için faydalıdır. Saç şekillendirici özellikleri vardır. Kepeklerin önlenmesi ve tedavisi için de etkilidir.

Aynı zamanda, kafa derisinin doğal pH seviyesini geri yüklemeye yardımcı olur.

2 bardak suya ¼ su bardağı elma sirkesi katıp karıştırın.

Şampuandan sonra bu çözeltiyi saçınıza dökün.

Birkaç dakika boyunca saç derinize masaj yapın.

Soğuk su ile durulamadan önce 5 dakika bekletin.

Bu ev tedavisini haftada bir kez kullanın.

8. PİRE VE KENELERİ UZAK TUTAR

Bir evcil hayvanınız varsa, özellikle de bir köpeğe sahipseniz, bir noktada baş etmek zorunda kalabileceğiniz bir sorun da pire veya kene istilasıdır. Pireler ve kene kaşıntı, ağrı, iltihaplanma ve evde beslenen hayvanınızı rahatsız edici ve huzursuz hale getirebilecek diğer cilt sorunlarına neden olur.

Köpek sahipleri için, elma sirkesi mucize bir bileşendir. Bu doğal itici bileşen, pirelere ve kenelere karşı etkilidir. Asitli tadı zararlı böceklerin hayvanın üzerine takılmalarını önler.

Eşit miktarda elma sirkesi ve suyu karıştırıp bir sprey şişesine koyun.

2 veya 3 damla lavanta yağı ilave edin.

Şişeyi kapatın ve malzemeleri karıştırmak için iyice sallayın.

Gözünüze, kulak ve burnunuza dikkat ederek karışımı evcil hayvanınızın vücuduna püskürtün.

Tüyleri ıslandıktan sonra tarakla tarayın.

Gerektiğinde haftada birkaç kez tekrarlayın.

9. MEYVE SİNEKLERİNDEN KORUNMAYA YARDIMCI OLUR

Meyve sinekleri, meyve ve sebzelerinize zarar verdiğinden büyük bir sıkıntıdır. Ayrıca, bu küçük sinekler hiç hijyenik görünmüyor.

Yiyeceklerinizi meyve sineklerinden uzak tutmak için elma sirkesi ile meyve sineği tuzağı hazırlayabilirsiniz. Sinekler keskin kokuları çok sever.

Mason kavanozuna 1 su bardağı elma sirkesi dökün.

2 çay kaşığı bulaşık sabunu ekleyin ve iyice karıştırın.

Kavanozu plastik bir sargı ile örtün ve kürdan ile biraz delik açın.

Kavanozu meyve sineklerinin bulunduğu ortama koyun.

Yakında, sinekler kavanoza girecek ve sıvıda boğulacaklardır.

Belli bir süre sonra kavanozun içini boşaltın, kavanozu yıkayın ve gerekirse yöntemi tekrarlayın.

10. PESTİSİTLERİN ETKİLERİNİ AZALTIR

Pestisit zararlı organizmaları engellemek, kontrol altına almak yada zararlarını azaltmak için kullanılan madde veya maddelerden oluşan karışımlardır. Sağlıklı ve daha uzun yaşamak istiyorsanız, pestisit kalıntısı olan meyve ve sebzeleri yemeyin. Bu basit adım sayesinde daha sağlıklı kalacağınızdan emin olun.

Piyasadan ticari spreyler almak yerine elma sirkesi kullanarak evde bir temizlik çözümü hazırlayabilirsiniz.

Büyük bir kaba su koyun ve 1 çorba kaşığı elma sirkesi ilave edin.

Meyve ve sebzelerinizi bu çözeltide 10 dakika bekletin.

Ardından su ile durulayın.

Meyve ve sebzeleri tüketmeden ve buzdolabında saklamadan önce kağıt havluyla kurulayın.

NOT: Bütün bu maddeleri uygulamadan önce doktorunuza danışın.

Elma sirkesinin zararları:Birçok faydası olan Elma Sirkesinin Zararları vardır. İçinde sitrik asit vardır ve seyreltilmeden kullanılırsa yemek borusuna zarar verme ihtimali vardır. Hücrelere de zarar verme ihtimali olan asit vücutta ki potasyumun azalmasına sebep olabilir. Potasyum düzeyi düşerse kemiklerimiz olumsuz yönde etkilenir.