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Markette alışveriş yaparken sular içinde kaldılar

Zonguldak’ta bir vatandaşın alışveriş yaptığı market bir anda sular içinde kaldı.

21 Ağustos 2019 Çarşamba 19:58
Markette alışveriş yaparken sular içinde kaldılar

Zonguldak’ta bir vatandaşın alışveriş yaptığı market bir anda sular içinde kaldı. Soğuksu semtinde çok sayıda dükkan sular altında kaldı. Üç saat boyunca bölgede mahsur kaldıklarını anlatan vatandaş, yaşadıklarını İhlas Haber Ajansı’na (İHA) anlattı.


Zonduldak’ta, kent merkezinde saat 17.00 sıralarında kuvvetli yağış etkisini gösterirken çok sayıda araç caddelerde mahsur kaldı. Öte yandan Terakki Mahallesi Soğuksu semti de sular altında kaldı ve caddedeki yollar adeta göle döndü. Bölgede bulunan çok sayıda iş yerini ve banka şubesini de su bastı.


Halk pazarında alışveriş yapan vatandaşlar aldıkları ürünlerle birlikte sular içerisinde güçlükle ilerlemeye çalıştı. Markette alışveriş yaparken bir anda sular içerisinde kaldıklarını kaydeden Varol Gök, "Marketteydik, alışveriş yapıyorduk. Mağdur kaldık. Bir anda marketi su bastı. Alışveriş yapıyorduk. Sanki deniz oldu, sular dalga dalga içeriye girmeye başladı. Şu anda mağdur durumdayız. Bekliyoruz" diye konuştu.


İş yerleri sular altında kalan esnaflar temizleme çalışmalarını sürdürürken belediye ekipleri de tıkanan alt yapıları açarak temizlik çalışması başlattı.

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Haber Tarihi: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 19:58
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