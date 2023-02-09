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Gündem Marketlerin bazıları açıldı; kente su verildi
Gündem

Marketlerin bazıları açıldı; kente su verildi

Depremin vurduğu illerden Osmaniye’de 251 bina yıkıldı, 695 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 220 yaralı var. Kentte dün enkazdan kurtulanlarla birlikte su sevinci yaşandı, sağlam olan marketler de açılmaya başlandı.

Yeniakit Publisher
2023-02-09 10:11:00 -
Marketlerin bazıları açıldı; kente su verildi

Depremin vurduğu illerden Osmaniye’de 251 bina yıkıldı, 695 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 220 yaralı var. Kentte dün enkazdan kurtulanlarla birlikte su sevinci yaşandı, sağlam olan marketler de açılmaya başlandı.

Adnan Menderes Mahallesi’nde çöken 8 katlı Metin Tamer Sitesi’nde arama kurtarma çalışması yapan ekipler, önceki gece, hastane personeli olduğu öğrenilen Ümit Kaçakçı’ya ulaştı. Kaçakçı, depremden 48 saat sonra enkaz altından çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Aynı binada çalışmalarını sürdüren ekiplerin, depremden 42 saat sonra bir kediyi de canlı olarak kurtarıp sahibine teslim ettiği bildirildi.

Adnan Menderes Mahallesi’ndeki bir enkazda arama kurtarma çalışması esnasında dün saat 10.48’de yaşanan 5,3 büyüklüğündeki artçı deprem büyük korku yaşattı. Sarsıntı nedeniyle insanlar panik yaşarken, arama kurtarma çalışmaları devam etti.

Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı’nda oluşturulan Kriz Merkezi’nde dün açıklamalarda bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, depremin meydana geldiği illerdeki yurtlar, spor tesisleri ve gençlik tesislerinde hasar tespitine yönelik çalışma yaptıklarını belirtti. Kasapoğlu, 34 gençlik merkezi, 23 yurt ve 95 spor tesisi olmak üzere toplam 152 tesiste 150 binden fazla vatandaşın konakladığını da söyledi.

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