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Yaşam Marketlerin açılış ve kapanış saatleri
Yaşam

Marketlerin açılış ve kapanış saatleri

Marketler hafta içi ve sonu saat kaça kadar açık, kaçta kapanıyor 2021? Normalleşme sürecinde market açılış kapanış saatleri yeniden düzenlendi. Hâl böyle olunca, hafta sonu marketler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor ve kaça kadar açık sorularına yanıt aranıyor. Bugün marketler kaçta açılıyor, kapanıyor? İşte market çalışma saatleri...

Yeniakit Publisher
2021-06-07 23:23:00 -
Marketlerin açılış ve kapanış saatleri

İçişleri normalleşme genelgesi ile hafta içi ve hafta sonu market çalışma saatleri değişti. Sokağa çıkma yasağı saatlerinin değişmesiyle beraber marketlerin çalışma saatlerinde de değişikliğe gidildi. Peki hafta içi ve hafta sonu marketler saat kaçta açılıyor ve kapanıyor? Marketler saat kaça kadar açık?

Marketlerin açılış ve kapanış saatleri

Marketlerin çalışma saatleri İçişleri Bakanlığı'nın son genelgesine göre değişkenlik gösterdi.

Buna göre marketler tam gün sokağa çıkma yasağının uygulanacağı pazar günü 17.00'a kadar açık tutulacak. Diğer günlerde ise böyle bir kısıtlama olmayacak.

Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak pazar günlerinde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcıların 10.00-17.00 saatlerinde faaliyet gösterebileceği, vatandaşların zorunlu ihtiyaçlarının karşılanmasıyla sınırlı olmak ve engelli vatandaşlar haricinde araç kullanmamak şartıyla ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilecekleri aktarılan genelgede, sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleriyle bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayilerinin açık olacağı bilgisi yer aldı.

Online market ve yemek sipariş firmalarının hafta içi ve hafta sonu 07.00-00.00 saatlerinde evlere veya adrese servis şeklinde çalışabilecekler.

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