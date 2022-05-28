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Gündem Marketlerden sabit kilolu kurban hissesi almak caiz mi?
Gündem

Marketlerden sabit kilolu kurban hissesi almak caiz mi?

Kurban Bayramına günler kala vatandaşlar kurbanlık hayvanları nereden alacaklarını araştırmaya başladı. Bazı marketler "sabit kilo" garantisi verirken bunun caiz olup olmadığı ise vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

Yeniakit Publisher
2022-05-28 16:57:00 -
Marketlerden sabit kilolu kurban hissesi almak caiz mi?

YENİ AKİT/ANKARA

Kurban Bayramına günler kala vatandaşlar kurbanlık hayvanları nereden alacaklarını araştırmaya başladı. Bazı marketler "sabit kilo" garantisi verirken bunun caiz olup olmadığı merak ediliyor.

Birçok vatandaş; "Marketlerin sabit kiloda küçükbaş veya hisseli büyükbaş kurbanlık satması caiz midir?" sorusuna cevap aradı.

"Hak geçer"

Vatandaşların merak ettiği sorunun cevabını Adana İl Müftüsü Dr. Hasan ÇINAR şu şekilde verdi:

"Hayır, caiz değildir. Çünkü kurbanlık küçükbaş veya hisseli büyükbaş hayvanlardan elde edilen etler farklı kilolarda olacağından bunları sabitlemek doğru değildir. Eğer elde edilen et miktarı sabit kilodan az olursa başkalarının hakkı alınmış olur, fazla olursa kişinin hakkı başkalarına geçer. Farklı kurbanlık hayvanların etlerini bu şekilde koli yaparak birbirine karıştırmamak gerekir. Kesilecek kurbanlık tayin edilmediği için marketlerden bu şekilde yapilan alışverişlerle sadece et satın alınmış olur, ancak kurban ibadeti gerçekleştirilmiş olmaz."

 

 

 

 

 

 

 

 

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