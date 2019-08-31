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Marketlerden kırtasiye ürünlerine dev indirim

Yeni eğitim öğretim sezonun açılmasına kısa bir süre kala öğrencilerin kırtasiye malzemeleri ihtiyacına indirim marketlerinden indirimli destek geldi.

31 Ağustos 2019 Cumartesi 10:40
Marketlerden kırtasiye ürünlerine dev indirim

2019-2020 eğitim ve öğretim sezonu öncesinde indirim marketleri öğrenciler için cazip kampanyalar uyguluyor. Söz konusu marketlerden BİM ile ŞOK’un kampanyaları sayesinde öğrencilerin kırtasiye maliyetleri önemli ölçüde azalıyor.

Raflar kalemlerle dolu

Türkiye’de 7 bini aşkın mağazası bulunan perakende zinciri BİM’de rafları kalem ve boya setleri ile çantalar süslüyor. Zincire bağlı mağazalarda 12’li sulu boya 2,25 liradan, 4’lü resim kalemi 3,50 liradan satışa sunuluyor. 12’li ince uçlu keçeli kalem 8,95 liradan, proje çantası da 7,95 liradan müşterilerini bekliyor. Ayrıca makas 1,75 liradan, yapışkanlı not kâğıdı seti 2,65 liradan, 10’lu fon kartonu 8,95 liradan, 40’lı sunum dosyası 9,95 liradan fiyatlanıyor.

Defter fiyatları 0.99 tl’den başlıyor

81 ilde toplam 6 bin 844’e ulaşan mağaza sayısıyla öne çıkan perakende grubu ŞOK da ‘Okula Dönüş Kampanyası’yla dikkat çekiyor. Bu kampanyayla öğrencilerin kırtasiye ürünlerine erişimini kolaylaştırmayı hedefleyen grup; defterler için 0,99 lira ila 7,99 lira, kurşun kalem setleri için 1,50 ila 9,99 lira, boya setleri için 1,99 ila 13,95 lira, okul çantaları için ise 14,95 ila 24,90 lira bedel biçiyor.

Öğrencilerin beğenilerini dikkate alan ŞOK, tüm okul ürünlerinin çocukların sağlığını koruyan; kanserojen madde içermeyen CE, EN 71 ve EN 72 gibi kalite belgelerine sahip olmasına özen gösteriyor.

Şık okul kıyafetleri e-vitrinde

E-ticaret firması Modanisa, eylül ayında konforlu ve şık okul kombinleri arayanların ilk adreslerinden biri olacak. Kat kat giyinmeyi tercih edenlerin bu kombinleri seveceği öngörülüyor. Desenleriyle ön plana çıkan kombinlerde uzun sweatshirt’ler, sneaker’lar, trençkotlar ve rahat pantolonlar ideal parçalar olarak göze çarpıyor.

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Haber Tarihi: 31 Ağustos 2019 Cumartesi 10:40
  1. 2019-2020 eğitim ve öğretim sezonu
  2. indirim marketleri
  3. BİM
  4. ŞOK
  5. Okula Dönüş Kampanyası
  6. E-ticaret firması Modanisa

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