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Sağlık Marketlerdeki ballar incelendi! İçinden çıkanlar hayrete düşürdü
Sağlık

Marketlerdeki ballar incelendi! İçinden çıkanlar hayrete düşürdü

Elazığ'daki marketlerde bal etiketiyle satılan ürünlerden alınan 30 numune üzerinde yapılan analizlerde insan sağlığı için risk oluşturacak düzeyde kurşun ve kadmiyum tespit edildi.

Yeniakit Publisher
2020-09-15 10:17:00 -
Marketlerdeki ballar incelendi! İçinden çıkanlar hayrete düşürdü

Elazığ'daki marketlerde bal etiketiyle satılan 30 numune üzerinden alınan örneklerden endişe verici sonuçlar çıktı. Fırat Üniversitesi Gıda İşleme Bölümü’nden Osman Aygün'ün yaptığı analizlerde bal diye satılan ürünün içinden insan sağlığına risk oluşturacak düzeyde kurşun ve kadmiyum çıktı.

Kadmiyum yüksek

Analiz sonucunda tespit edilen kadmiyu oranlarının tüketici sağlığı açısından risk oluşturacağını dikkat çekildi. Analizde kadmiyum miktarı en yüksek 3514,1 µg/kg olarak tespit edilirken, 30 numunenin ortalaması 337,9 çıktı. Bu sonuçların limit değerinin çok üzerinde olduğu belirtilirken, AB mevzuatında takviyelerinde bulunabilecek en yüksek kadmiyum miktarı 1,0 mg/kg olduğu ifade edildi.

Kurşun da yüksek

Öte yandan analiz edilen bal örneklerinin yarısında AB mevzuatında belirlnenin daha üzerinde kurşun tespit edildi. Numunelerde ortalama, 409,9 µg/kg oranında kurşun olduğu tespit edildi. Ayrıca analizde Türkiye'nin farklı bölgelerinde üretilen balların ortalama kurşun değerinin 349 µg/kg olduğu söylendi.

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Yorumlar

sanki sadece elazığdaki marketlerdemi

... al yede bak
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vatandaş

sonuç vatandaşın parasıyla zehirlendiği bir ülke burası cezasımı var
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