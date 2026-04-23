Marketlerde eşek eti satılmaya başlandı!

Güney Amerika’nın önde gelen hayvancılık ülkelerinden biri olan ve “sığır etinin cenneti” olarak bilinen Arjantin’de, eşek eti satılmaya başlandı. Bu durum, sığır eti fiyatlarının eş zamanlı olarak artması ve tüketimin düşmesi sonucu ortaya çıktı. Arjantin'de derinleşen ekonomik kriz nedeniyle halk hayatta kalabilmek için eşek eti yeme noktasına geldi.

Yerel kaynaklara dayanarak verilen bilgilere göre Arjantin’de sığır eti fiyatı son bir ayda yüzde 10’dan fazla arttı ve bazı et kesimlerinin kilogram fiyatı 25.000 pesoyu (yaklaşık 27.000 won) aştı. Son altı ayda ise yerel sığır eti fiyatları yüzde 60’tan fazla yükseldi.

Arjantin, kişi başına yıllık et tüketiminde ABD’nin ardından dünyada ikinci sırada yer alıyor. Bu tüketimin içinde kişi başına yıllık sığır eti tüketimi 47,3 kilograma ulaşıyor. Ancak artan fiyatların yükü büyüdükçe tüketim alışkanlıkları da değişmeye başladı. Tüketiciler sığır eti alımını azaltırken, tavuk, yumurta gibi daha ucuz gıdalara yöneliyor. Et sektörünün verilerine göre sığır eti tüketimi yaklaşık yüzde 20 oranında düştü.

Eşek eti ise özellikle güneydeki Patagonya bölgesinde satışa sunulmaya başladı. Fiyatı kilogram başına yaklaşık 7.500 peso olup, sığır etinin yarısından daha ucuz.

 

Tüketici tepkileri ise tepkisel oldu. Sosyal medyada “Sığır etinin ülkesi denilen yerde eşek eti mi? Şaka sandım” ve “Eşek etini nasıl yiyeceğiz?” gibi yorumlarla tepkiler dile getirildi. Satışa sunulan eşek etinin bir gün içinde tamamen tükendiği bildirildi.

Arjantin'de derinleşen ekonomik kriz nedeniyle halk hayatta kalabilmek için eşek eti yeme noktasına gelirken, Devlet Başkanı Javier Milei'nin İsrail ziyareti büyük bir infiale neden oldu. Ülkesindeki sefaleti geride bırakıp Ağlama Duvarı'nda gözyaşı döken Milei, üstüne bir de Netanyahu'nun karşısında şarkı söyledi.

40 yıl PKK'yı destekleyen gavur gibi yaşamak isteyen gavur gibi et yemek isteyen gavur gibi iyice zipte unutmak isteyen gavur oğlu gavurlar

Güneydoğu ve Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki halkın batıya göç etmesini hayvancılığın zayıflamasını sağlayanlar tarım yap diye akıl verip doğalgazlı evinde oturup en pahalı diyenler 5 milyonluk 10 milyonluk dairelerinizi satmak nasip olsun hayvancılık yapmak nasip olsun Amin amin amin

Bizim Türkiye'de de herhalde Eskiden veteriner vardı şimdi kedi köpek hastanesi açıldı bizim evde 7 tane

Büyük şehirlerde her mahallede 25 milyonun üzerinde kedi köpek besleyen Türedi ama en pahalı Allah yemek nasip etmesin
