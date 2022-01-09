TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken zincir marketlerde satılan bazı ürünlerin sadece bakkallarda satılması gerektiğini ifade etti. Peki, hangi ürünler yalnızca bakkallarda satılacak?

Marketlerde ekmek satılmayacak mı? Marketlerde ekmek satışı yasak mı?

Ankara Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odası, 27. Olağan Genel Kurulu’nda TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken açıklamalarda bulundu. Palandöken, bakkalların sorunlarıyla ilgili çalışma yürüttüklerini açıkladı.

Palandöken, “Devletin en üst kademesiyle konuşup, bu meselelerin halliyle ilgili de önemli çalışma yaptık. Biliyorsunuz, yasa Meclis’te. Zincir marketler ekmek ve sigara satamayacak. Bu ürünleri sadece bakkallar satacak. Açma kapama saatleri yılladır söylediğimiz şey. Ama maalesef bu pazar günleri AVM’ler ve zincir marketlerin açılmamasıyla ilgili sorunun çözülmemesinin nedeni bu işi yapan insanların tamamının ticaretten menni gibi bir şeydir. Biz sizi o pandemi sürecinde de işyerlerinizi açtırdığımız gibi o dönemde de zincirlerin diğer ürünleri satmamasını temin eden bir arkadaşım” dedi.