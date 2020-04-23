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Marketler saat kaçta açılacak? | 24 Nisan marketler açılış saatleri

Marketler saat kaçta açılacak? Koronavirüs salgını nedeniyle 31 şehirde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Vatandaşlar “Marketler açık mı?” , “Marketler saat kaçta açılacak” , “ 23 Nisan market çalışma saatleri” , “24 Nisan market çalışma saatleri” , “Yarın marketler açık mı?” , “Yarın marketler kaçta açılacak?” , “Yarın marketler kaça kadar açık” sorularının cevaplarını araştırıyor. İşte, 24 Nisan marketler açılış saatleri…

2020-04-23 10:28:00 -
Marketler saat kaçta açılacak? | 24 Nisan marketler açılış saatleri

Koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamaları uygulanmaya devam ediyor. 23 Nisan nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması 4 gün olarak ilan edildi. 23 Nisan ve 24 Nisan tarihlerinde ise marketler kısıtlı saat uygulamasıyla hizmet verebilecek? İşte, 24 Nisan market çalışma saatleri…

Marketler saat kaçta açılacak? | 24 Nisan marketler açılış saatleri

İçişleri Bakanlığının genelgesi ile 27 Nisan Pazartesi saat 00.00'a kadar istisnalar hariç Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van ile Zonguldak il sınırları içinde bulunan tüm vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlandı.

Ramazan ayının başlayacak olması nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 23 Nisan Perşembe ve 24 Nisan Cuma günleri marketler ve bakkallar 09.00-14.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek.

Bu kapsamda vatandaşlar (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş ve altında bulunanlar hariç) zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelliler hariç) ikametlerine en yakın market ve bakkallara gidip gelebilecek. Aynı saatler arasında marketler ve bakkallar evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabilecek.

25 Nisan Cumartesi ve 26 Nisan Pazar günleri marketler ve bakkallar kapalı olacak.

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