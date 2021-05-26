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Yaşam Marketler kaçta kapanıyor, kaça kadar açık?
Yaşam

Marketler kaçta kapanıyor, kaça kadar açık?

Marketler ve bakkallar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Kademeli normalleşme süreci ile beraber marketler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor ve kaça kadar açık soruları da sık sık araştırılıyor. İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelgeye göre, hafta sonu ve hafta içi market çalışma saatleri yeniden düzenlendi. Hafta sonu hafta içi sokağa çıkma yasağında marketler kaça kadar açık?

Yeniakit Publisher
2021-05-26 23:29:00 -
Marketler kaçta kapanıyor, kaça kadar açık?

Günlük ihtiyaçlarını temin etmek isteyen vatandaşlar bakkal ve marketlerin açılış ve kapanış saatlerini merak ediyor. Bakkalların ve marketlerin açılış kapanış saatleri haberimizde.

Marketler kaçta kapanıyor, kaça kadar açık?

İçişleri Bakanlığı'nın açıkladığı genelgede, hafta içi ve hafta sonu marketlerin çalışma saatleri yeniden düzenlendi. Buna göre, marketler hafta içi ve hafta sonu açık olacak. Hafta sonu marketler 10.00 ila 17.00 arasında çalışırken hafta içi ise bundan farklı bir saat diliminde hizmet veriyor.

Marketler hafta içi ve hafta sonu açık olacak.

Pazartesi- Salı- Çarşamba- Perşembe ve Cuma günleri marketler 09.00- 20.00 arasında hizmet veriyor.

Cumartesi- Pazar hafta sonu marketler 10.00-17.00 arasında açık olacak.

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