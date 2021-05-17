17 günlük tam kapanma sona erdi. 29 Nisan’da başlayan kısıtlamalar 17 Mayıs’ta sona erdi. Vatandaşlar tam kapanmanın ardından marketlerin hangi saatler arasında açık olacağını araştırmaya başladı. Peki, marketler kaç açılıyor kaçta kapanıyor?

Marketler kaça kadar açık? Hafta içi marketler kaç açılıyor kaçta kapanıyor?

17 Mayıs Pazartesi günü itibariyle tam kapanma sona erdi. İçişleri Bakanlığı 17 Mayıs-1 Haziran tarihleri arasında uygulanacak kısıtlamaya ilişkin genelgeyi yayımladı. Buna göre 81 ilde pazartesi, Salı, Çarşamba ve Perşembe akşamları 21.00-05.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Cuma akşamları 21.00’de başlayacak yasak ise pazartesi sabahları 05.00’te sona erecek.

Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak Cumartesi-Pazar günlerinde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilecektir.

Hafta içi ise marketlerin kaça kadar açık olacağına ilişkin bilgi paylaşılmadı. Sokağa çıkma saatleri göz önünde bulundurulduğunda marketlerin hafta içi 21.00’den öncesi kapanması gerekiyor.