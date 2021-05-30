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Yaşam Marketler hafta sonu saat kaçta kapanıyor?
Yaşam

Marketler hafta sonu saat kaçta kapanıyor?

Market hafta sonu çalışma saatleri | Koronavirüs salgının sebebiyle hafta sonu sokağa çıkma yasağı devam ediyor. Vatandaşlar sokağa çıkma yasağının uygulandığı günlerde marketlerin hangi saatler arasında hizmet verdiğini araştırıyor. Peki, marketler kaça kadar açık? Marketler bugün kaçta kapanıyor?

Yeniakit Publisher
2021-05-30 11:04:00 -
Marketler hafta sonu saat kaçta kapanıyor?

Koronavirüs salgının sebebiyle 17 Mart’tan itibaren kademeli normalleşme dönemi uygulanıyor. 1 Haziran’dan itibaren ise normalleşme takviminin uygulanması bekleniyor. Peki, marketler saat kaçta açılıyor kaçta kapanıyor?

Marketler hafta sonu saat kaçta kapanıyor?

Hafta sonu marketler belirli saatler içinde hizmet veriyor. Cumartesi ve Pazar günleri marketler 10.00’da açılıyor 17.00’de kapanıyor. Vatandaşlar bu sürede evlerine en yakın dükkandan alışveriş yapabiliyor.

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