Koronavirüs salgınında bir yılı aşkın süre geride kaldı. Salgının kontrol altına alınması için kısmi ve ardından da tam kapanma uygulandı. Tam kapanmanın ardından ise 17 Mayıs itibariyle kademeli normalleşme dönemi başladı. Vatandaşlar bu sebeple marketlerin hangi saatler arasında hizmet verdiğini araştırıyor. Marketler kaça kadar açık?

Marketler bugün kaçta kapanıyor? Market çalışma saatleri güncel

Koronavirüs salgını sebebiyle ülkemizde pek çok kısıtlama uygulanıyor. Hafta içi 21.00 ile 05.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı sürüyor. Cuma akşamları 21.00’de başlayan kısıtlama ise pazartesi sabahları 05.00’te sona eriyor. Bu sebeple vatandaşlar marketlerin çalışma saatlerini merak ediyor.

Kademeli normalleşme genelgesinde hafta sonu market çalışma saatlerine ilişkin, “Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak Cumartesi-Pazar günlerinde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilecektir” ifadeleri kullanıldı.

Hafta içinde marketlerin kapanış saatlerine ilişkin bir bilgi paylaşılmadı. Ancak sokağa çıkma yasağı 21.00’de başladığı için marketlerin bu saatten önce kapanması gerekiyor.