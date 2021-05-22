Koronavirüs salgının sebebiyle 17 günlük tam kapanma pazartesi günü sona erdi. Tam kapanmanın ardından 19 Mayıs’ta ise sokağa çıkma yasağı uygulanmadı. Hafta sonu ise sokağa çıkma kısıtlaması devam ediyor. Peki, hafta sonu marketler açık mı?

Marketler bugün açık mı? 20 yaş altı markete gidebilir mi?

Hafta içi 21.00-05.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Cuma akşamları 21.00’de başlayan yasak ise pazartesi sabahı 05.00’te sona erecek. Hafta sonları marketler ise 10.00-17.00 saatleri arasında hizmet veriyor. Yayımlanan son genelgede 20 yaş altı yasağı kalktı. Bu sebeple 20 altına herkese uygulanandan farklı bir yasak uygulanmıyor.