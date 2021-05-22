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Yaşam Marketler bugün açık mı? 20 yaş altı markete gidebilir mi?
Yaşam

Marketler bugün açık mı? 20 yaş altı markete gidebilir mi?

Bugün marketler kaçta kapanıyor? 17 Mayıs’ta gerçekleştirilen kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hafta sonu yasaklarının haziran ayına kadar süreceğini açıklamıştı. Tam kapanmanın ardından 22 ve 23 Mayıs tarihlerinde 81 ilde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması devam ediyor. Peki, bugün marketler kaçta kapanıyor. Peki, çocuklar markete gidebiliyor mu?

Yeniakit Publisher
2021-05-22 15:13:00 -
Marketler bugün açık mı? 20 yaş altı markete gidebilir mi?

Koronavirüs salgının sebebiyle 17 günlük tam kapanma pazartesi günü sona erdi. Tam kapanmanın ardından 19 Mayıs’ta ise sokağa çıkma yasağı uygulanmadı. Hafta sonu ise sokağa çıkma kısıtlaması devam ediyor. Peki, hafta sonu marketler açık mı?

Marketler bugün açık mı? 20 yaş altı markete gidebilir mi?

Hafta içi 21.00-05.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Cuma akşamları 21.00’de başlayan yasak ise pazartesi sabahı 05.00’te sona erecek. Hafta sonları marketler ise 10.00-17.00 saatleri arasında hizmet veriyor. Yayımlanan son genelgede 20 yaş altı yasağı kalktı. Bu sebeple 20 altına herkese uygulanandan farklı bir yasak uygulanmıyor.

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