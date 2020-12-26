Bugün marketler açık mı? | Koronavirüs salgını sebebiyle 81 ilde sokağa çıkma kısıtlamaları sürüyor. 25 Aralık Cuma akşamı 21.00’de başlayan kısıtlama 28 Aralık Pazartesi sabah 05.00’te sona erecek. Vatandaşlar kısıtlama günlerinde marketlerin açık olup olmadığını araştırıyor. Markete gitmek yasak mı?

Marketler açık mı? | Marketler bakkallar fırınlar kaça kadar açık?

Market, bakkal, manav, kasap, balıkçılar ve kuruyemişçiler, cumartesi ve pazar günleri 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacak. Yine belirtilen süre içerisinde marketler ve bakkallar aldıkları siparişleri teslim edebilecek.

Lokanta/restoran, pastane ve tatlıcı tarzı iş yerleri bugün saat 24.00'e kadar sadece paket servis şeklinde faaliyet gösterecek, bu iş yerleri cumartesi ve pazar günleri 10.00-24.00 saatleri arasında paket servis faaliyetlerine devam edebilecek.

Cumartesi ve pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacak. Online sipariş firmaları da kısıtlama süresince 10.00-24.00 saatleri arasında siparişleri teslim edebilecek.

Vatandaşlar, sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan günlerde (cumartesi-pazar) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi ve fırın ya da ekmek satış bayilerine yürüyerek gidip gelebilecek.

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde 20 yaş altı ve 65 yaş üstü temel ihtiyaçlarını karşılamak için sokağa çıkamıyor. 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Birimleri tarafından karşılanıyor. 65 yaş üstü ve kronik hastalığı bulunanlar 112, 155 ve 156 nolu telefonlarla Vefa Sosyal Destek Birimleri’ne ulaşabilir.