Marketler 50 kuruşluk poşetin 2,5 lira olmasını istiyor...
Gündem

Marketler 50 kuruşluk poşetin 2,5 lira olmasını istiyor...

Haber Merkezi
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Marketler 50 kuruşluk poşetin 2,5 lira olmasını istiyor...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesindeki Ambalaj Komisyonu'nda 2026 yılı poşet ücreti ele alındı. Market temsilcilerinin, artan maliyetleri gerekçe göstererek 50 kuruş olan poşet bedelinin 2,5 liraya yükseltilmesini istedikleri iddia edildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Ambalaj Komisyonu'nda, "Sıfır Atık" uygulaması kapsamında 2026 yılında geçerli olacak ücretli poşet bedeli masaya yatırıldı. Toplantıda zincir market temsilcilerinin, halen 50 kuruş olan poşet ücretinin 2,5 liraya yükseltilmesi yönünde talepte bulunduğu iddia edildi.Toplantıda paylaşılan maliyet hesaplarında, standart plastik poşetlerin marketlere olan birim maliyetinin boyut ve gramajına bağlı olarak 50 ila 75 kuruş arasında değiştiği ifade edildi. Bu nedenle mevcut uygulamada poşetlerin bazı durumlarda maliyetine eşit ya da maliyetinin altında tüketiciye sunulduğu belirtildi.

YÜZDE 400'LÜK ARTIŞ ANLAMINA GELİYOR

Toplantı sonrasında market temsilcilerinin, artan maliyetler ve operasyonel giderleri gerekçe göstererek Bakanlığa resmi yazıyla 2,5 liralık tarife talebini ilettiği öne sürüldü. Halk TV'de yer alan habere göre bu talep, mevcut fiyata kıyasla yaklaşık yüzde 400'lük bir artış anlamına geliyor.BAKANLIK KAYNAKLARI ÜCRETİ MAKUL BULMADIBuna karşılık Bakanlık kaynakları, enflasyonla mücadele ve vatandaşın alım gücü gerekçesiyle 2,5 liralık ücretin makul bulunmadığını dile getirdi. Kulislerde ise poşet ücretinin mevcut 50 kuruş seviyesinden, yeniden değerleme oranı doğrultusunda daha sınırlı bir artışla güncellenmesinin değerlendirildiği konuşuluyor.

Yorumlar

Eeyy akp uyuma millete sahip çık

ESKİŞEHİR DE LCW DEFAKTO BOYNER BURALARDAN ALIŞVERİŞ YAPINCA 50 KURUŞLUK POŞET YERİNE 8-10 LİRAYA KENDİ ÜRÜNLERİ OLAN ADİ BEZ ÇANTA SATIYORLAR. HİÇ SORMUYORLAR BİLE. TÜKETİCİYE YAPILAN BU DAYATMAYA KİM DUR DİYECEK.
