Fransa İçişleri Bakanlığı'na siber saldırı: Hassas devlet dosyaları ele geçirildi
Dünya

Fransa İçişleri Bakanlığı’na siber saldırı: Hassas devlet dosyaları ele geçirildi

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Fransa İçişleri Bakanlığı’na siber saldırı: Hassas devlet dosyaları ele geçirildi

Fransa'da dijital güvenlik duvarları yerle bir oldu! İçişleri Bakanlığı’nın veri tabanına sızan bir siber saldırganın, adli sicil kayıtları ve aranan şahıslar listesi gibi devletin en gizli dosyalarını ele geçirdiği ve bir kısmını sildiği ortaya çıktı. 22 yaşındaki bir zanlı kıskıvrak yakalandı.

Fransa İçişleri Bakanlığı, ülke tarihinin en ciddi veri sızıntılarından biriyle çalkalanıyor. 11 Aralık’ta fark edilen ancak etkisi yeni anlaşılan saldırı, devletin en kritik bilgilerinin bulunduğu sistemleri hedef aldı.

İHMALİN BEDELİ: ŞİFRELER E-POSTADA UNUTULMUŞ

İçişleri Bakanı Laurent Nuñez, saldırının personel e-posta hesapları üzerinden gerçekleştirildiğini doğruladı. Bakanlığın en büyük zafiyetinin ise güvenlik protokollerinin ihlal edilmesi olduğu anlaşıldı:

  • Büyük İhmal: Korumalı dosyalara ait şifrelerin personel arasında e-posta yoluyla paylaşıldığı, saldırganın bu sayede sistemde kolayca ilerlediği tespit edildi.

  • Ele Geçirilen Veriler: "Adli Geçmiş İşleme Sistemi" ve "Aranan Kişiler Dosyası" gibi hassas veri tabanlarına erişim sağlandı. Saldırganın bazı kayıtları sildiği de rapor edildi.

SORUMLULUĞU SİBER SUÇ PLATFORMU ÜSTLENDİ

Saldırının arkasındaki isimlerin, siber suç dünyasında bilinen BreachForums platformu üzerinden gövde gösterisi yaptığı görüldü. Paylaşımlarda, bakanlıktan çalınan verilerin kanıtları ve sisteme giriş yöntemleri yayımlandı.

22 YAŞINDAKİ ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Paris Savcılığı tarafından başlatılan geniş çaplı soruşturma kapsamında, 17 Aralık’ta 22 yaşındaki bir genç gözaltına alındı. Daha önce de siber suç kaydı bulunan zanlının suçlu bulunması halinde 10 yıla kadar hapis cezası alması bekleniyor.

