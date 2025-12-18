Fransa İçişleri Bakanlığı’na siber saldırı: Hassas devlet dosyaları ele geçirildi

Fransa İçişleri Bakanlığı, ülke tarihinin en ciddi veri sızıntılarından biriyle çalkalanıyor. 11 Aralık’ta fark edilen ancak etkisi yeni anlaşılan saldırı, devletin en kritik bilgilerinin bulunduğu sistemleri hedef aldı.

İHMALİN BEDELİ: ŞİFRELER E-POSTADA UNUTULMUŞ

İçişleri Bakanı Laurent Nuñez, saldırının personel e-posta hesapları üzerinden gerçekleştirildiğini doğruladı. Bakanlığın en büyük zafiyetinin ise güvenlik protokollerinin ihlal edilmesi olduğu anlaşıldı:

Büyük İhmal: Korumalı dosyalara ait şifrelerin personel arasında e-posta yoluyla paylaşıldığı, saldırganın bu sayede sistemde kolayca ilerlediği tespit edildi.

Ele Geçirilen Veriler: "Adli Geçmiş İşleme Sistemi" ve "Aranan Kişiler Dosyası" gibi hassas veri tabanlarına erişim sağlandı. Saldırganın bazı kayıtları sildiği de rapor edildi.

SORUMLULUĞU SİBER SUÇ PLATFORMU ÜSTLENDİ

Saldırının arkasındaki isimlerin, siber suç dünyasında bilinen BreachForums platformu üzerinden gövde gösterisi yaptığı görüldü. Paylaşımlarda, bakanlıktan çalınan verilerin kanıtları ve sisteme giriş yöntemleri yayımlandı.

22 YAŞINDAKİ ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Paris Savcılığı tarafından başlatılan geniş çaplı soruşturma kapsamında, 17 Aralık’ta 22 yaşındaki bir genç gözaltına alındı. Daha önce de siber suç kaydı bulunan zanlının suçlu bulunması halinde 10 yıla kadar hapis cezası alması bekleniyor.