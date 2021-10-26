  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Marketi Edirne’de soydu! Kayseri’de yakalandı
Yerel

Marketi Edirne’de soydu! Kayseri’de yakalandı

Edirne'de bir marketi soyan hırsızlık zanlısı Kayseri'de yakalandı.

Yeniakit Publisher
2021-10-26 08:37:00 -
Marketi Edirne’de soydu! Kayseri’de yakalandı

Çavuşbey Mahallesi'ndeki bir marketten geçen hafta alışveriş yaptıktan sonra, bıçakla tehdit ettiği market görevlisinden kasadaki parayı isteyen zanlı, market görevlisinin kilitlediği kapının camını kırarak parayla birlikte kaçtı.

Marketteki ve çevredeki kameraları inceleyen Edirne Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, zanlının K.E. olduğunu tespit etti.

Evinde ve mahallesinde bulunamayan zanlının, Kayseri'nin İncesu ilçesinde yaşadığı öğrenilen kız kardeşinin yanına gidebileceği ihtimalini değerlendiren ekipler, Kayseri Emniyet Müdürlüğü ile iletişime geçti.

Kız kardeşinin evinde polis tarafından gözaltına alınan K.E, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak Kayseri Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Herkes altına yatırım yapıyor ama... Bu yatırım aracında fiyatlar patladı
Ekonomi

Herkes altına yatırım yapıyor ama... Bu yatırım aracında fiyatlar patladı

Son dönemde altın fiyatları uçuşa geçerken benzer gidişat gümüşte de görülüyor. Uzmanlar arka planda kalan gümüş fiyatlarının daha da artaca..
Amasya'da feci kaza: Yaralılar var
Aktüel

Amasya'da feci kaza: Yaralılar var

Amasya'nın Merzifon ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Son dakika! Büyükelçilerin geri adımına Erdoğan'dan ilk açıklama
Gündem

Son dakika! Büyükelçilerin geri adımına Erdoğan'dan ilk açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Osman Kavala'nın serbest bırakılması çağrısında bulunan büyükelçileri "istenmeyen adam ilan edilecekler" şeklindek..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay