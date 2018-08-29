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Market sapığı sonunda yakalandı!

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde 14 yaşındaki S.E. isimli kız çocuğunu markette taciz ettiği ileri sürülen şüpheli yakalandı.

29 Ağustos 2018 Çarşamba 10:45
Market sapığı sonunda yakalandı!

İstanbul Ümraniye, Atakent Mahallesi, Dicle Caddesi'ndeki bir markette meydana geldi. Iddiaya göre Londra'da yaşayan ve tatil için İstanbul'a gelen 14 yaşındaki S.E. cinsel istismara uğradı. Markete dönüşü gittiği evinde annesine yaşadıklarını gözyaşları içerisinde anlatan S.E.nin anlattıkları üzerine hemen polise başvuran annenin şikayetiyle İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri hemen harekete geçti. S.E.'nin verdiği eşkal bilgileri doğrultusunda çalışma başlatıldı. Güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ilçe Asayiş Büro Amirliği ekipleri şüphelinin A.S. olduğunu tespit etti. A.S. 'nin adresine giden polis şüphelinin eşinden 1 yıl önce boşandığını farklı bir adreste yaşandığını öğrendi.Eşkal bilgisi tüm ekiplere verilirken, A.S. olayın yaşandığı markete 200 metre mesafede uzakta yolda yürürken yakalandı.

Gözaltına alınan A.S. Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Haber Tarihi: 29 Ağustos 2018 Çarşamba 10:45
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