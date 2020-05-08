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Aktüel

Market sahibi öncü oldu, mahalle destek verdi

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Yeniakit Publisher
2020-05-08 16:32:57 -
Market sahibi öncü oldu, mahalle destek verdi

Muğla’nın Menteşe ilçesinde, market işleten Raziye Çevik, ihtiyaç sahibi vatandaşların yararlanması


için ’Gıda Yardımlaşma Dolabı’ kurdu.


Çevik’in örnek davranışı sonrası mahalle de projeye destek verdi. Dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgını ve Ramazan Ayı dolayısıyla böyle bir girişimde bulunduğunu söyleyen 42 yaşındaki Raziye Çevik, "Mahalle halkımızla birlikte ihtiyaç sahibi olan vatandaşlara yönelik böyle bir uygulama başlattık. İnsanlar bu zor dönemde kötü durumda olduklarını söylemeye çekinebilir. Bu nedenle herkesin ulaşabileceği bir yere bu marketin hemen yan tarafına dolabı yerleştirdik. Ürünler eksildiğinde de mahalle halkımız ile birlikte tamamlıyoruz" dedi.

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