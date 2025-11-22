Market raflarında gizli tehlike! Uzmanlardan çocuklar için kritik uyarı

Dr. Stolińska’nın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama, özellikle çocukların favorisi olan balık çubuklarını hedef aldı. Uzman diyetisyen, bu tür ürünlerin çoğunun içeriğinin balıktan çok katkı maddesi içerdiğini söyledi.

“Çocuğunuza ne verdiğinize dikkat edin. Bu şekilde balık yemelerindense hiç yememeleri daha iyi. Tam anlamıyla boş içerik” ifadeleri büyük yankı uyandırdı.

Beslenme uzmanları da Stolińska’yı destekleyen açıklamalar yapıyor. Hazır balık ürünlerinin çoğunda un, nişasta, tuz, şeker, renklendirici ve aroma artırıcıların yoğun olarak bulunduğu belirtiliyor.

Ayrıca yüksek yağda kızartılan bu ürünlerin kalorisinin katlandığı, 100 gramlık bir porsiyonun yaklaşık 280 kaloriye ulaştığı vurgulanıyor.