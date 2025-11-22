Market raflarında gizli tehlike! Uzmanlardan çocuklar için kritik uyarı
Çocukların sevdiği hazır balık ürünleri, pratik ve lezzetli görünse de sağlık açısından riskler barındırıyor. Ünlü diyetisyen Dr. Hanna Stolińska, marketlerde sıkça tercih edilen bazı işlenmiş balıkların tüketiminde ebeveynlerin çok dikkatli olması gerektiğini vurguladı. Uzmanlar, bu ürünlerin çocuklara asla verilmemesi gerektiğini belirtiyor.
Dr. Stolińska’nın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama, özellikle çocukların favorisi olan balık çubuklarını hedef aldı. Uzman diyetisyen, bu tür ürünlerin çoğunun içeriğinin balıktan çok katkı maddesi içerdiğini söyledi.
“Çocuğunuza ne verdiğinize dikkat edin. Bu şekilde balık yemelerindense hiç yememeleri daha iyi. Tam anlamıyla boş içerik” ifadeleri büyük yankı uyandırdı.
Beslenme uzmanları da Stolińska’yı destekleyen açıklamalar yapıyor. Hazır balık ürünlerinin çoğunda un, nişasta, tuz, şeker, renklendirici ve aroma artırıcıların yoğun olarak bulunduğu belirtiliyor.
Ayrıca yüksek yağda kızartılan bu ürünlerin kalorisinin katlandığı, 100 gramlık bir porsiyonun yaklaşık 280 kaloriye ulaştığı vurgulanıyor.