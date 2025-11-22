CHP Lideri Özel ikiyüzlülüğün kitabını yazdı!

CHP’nin İmralı heyetine üye vermeyeceğini açıkladığı saatlerde konuşan Özel, “Birileri milletin barış umutlarını heba ederse, hiç merak etmesinler biz buradayız. Türkiye’ye adaleti de demokrasiyi de barışı da getirmeye kararlıyız. Birilerinin eşit, birilerinin daha az eşit olduğu bu kara düzeni değiştirmeye ant içtik” dedi.

ETNİK AYRIMCILIĞI KAŞIMAYA DEVAM MESAJI!

“Toplumsal barışımızı sağlamayı olmazsa olmaz görüyoruz. Bu nedenler birilerinin bırakın Kürt sorununu, Kürtlerin varlığını bile inkâr ederken biz bu sorun vardır dedik, orada durmaya devam ediyoruz. Kayyım uygulamasının sona ermesini, siyasi tutukluların serbest kalmasını, demokratik siyasetin önünün açılmasını savunuyoruz. Bu ülkede son Alevi ‘sorunum var’ diyene kadar Alevilerin eşitlik sorunu vardır. Bu ülkede en son Kürt ‘eşitlik sorunum var’ diyene kadar Kürt sorunu vardır” diyen Özel, CHP’nin etnik ayrımcılık sorunlarını kaşımaya devam edeceğinin sinyalini de vermeyi ihmal etmedi.