  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Siyaset CHP Lideri Özel ikiyüzlülüğün kitabını yazdı!
Siyaset

CHP Lideri Özel ikiyüzlülüğün kitabını yazdı!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun İmralı’ya göndereceği heyete katılmama kararı alan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Güçlü Yurttaş, Güvenli Gelecek, Kazanan Türkiye konulu toplantısında yaptığı konuşmada, adeta ikiyüzlülüğün kitabını yazdı.

CHP’nin İmralı heyetine üye vermeyeceğini açıkladığı saatlerde konuşan Özel, “Birileri milletin barış umutlarını heba ederse, hiç merak etmesinler biz buradayız. Türkiye’ye adaleti de demokrasiyi de barışı da getirmeye kararlıyız. Birilerinin eşit, birilerinin daha az eşit olduğu bu kara düzeni değiştirmeye ant içtik” dedi.

ETNİK AYRIMCILIĞI KAŞIMAYA DEVAM MESAJI!

“Toplumsal barışımızı sağlamayı olmazsa olmaz görüyoruz. Bu nedenler birilerinin bırakın Kürt sorununu, Kürtlerin varlığını bile inkâr ederken biz bu sorun vardır dedik, orada durmaya devam ediyoruz. Kayyım uygulamasının sona ermesini, siyasi tutukluların serbest kalmasını, demokratik siyasetin önünün açılmasını savunuyoruz. Bu ülkede son Alevi ‘sorunum var’ diyene kadar Alevilerin eşitlik sorunu vardır. Bu ülkede en son Kürt ‘eşitlik sorunum var’ diyene kadar Kürt sorunu vardır” diyen Özel, CHP’nin etnik ayrımcılık sorunlarını kaşımaya devam edeceğinin sinyalini de vermeyi ihmal etmedi.

Siyasette fırtına koptu! Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Özgür Özel’e sert sözler!
Siyasette fırtına koptu! Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Özgür Özel’e sert sözler!

Gündem

Siyasette fırtına koptu! Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Özgür Özel’e sert sözler!

İSFALT’taki çöküşü gizlemek için Arnavutköy’e iftira: Özgür Özel’in asfalt iddiası belgelerle çürütüldü
İSFALT’taki çöküşü gizlemek için Arnavutköy’e iftira: Özgür Özel’in asfalt iddiası belgelerle çürütüldü

Gündem

İSFALT’taki çöküşü gizlemek için Arnavutköy’e iftira: Özgür Özel’in asfalt iddiası belgelerle çürütüldü

260 milyonluk vurgun! Hangi kurum ne kadar zarar ettirildi? Özgür Özel’in de anlayacağı bir biçimde Birer birer açıklıyoruz!
260 milyonluk vurgun! Hangi kurum ne kadar zarar ettirildi? Özgür Özel’in de anlayacağı bir biçimde Birer birer açıklıyoruz!

Gündem

260 milyonluk vurgun! Hangi kurum ne kadar zarar ettirildi? Özgür Özel’in de anlayacağı bir biçimde Birer birer açıklıyoruz!

Tamar Tanrıyar "Bizden Kaçmaz" dedi ve Özgür Özel’in otel görüntülerini yayınladı
Tamar Tanrıyar “Bizden Kaçmaz” dedi ve Özgür Özel’in otel görüntülerini yayınladı

Gündem

Tamar Tanrıyar “Bizden Kaçmaz” dedi ve Özgür Özel’in otel görüntülerini yayınladı

Duyduklarıma inanamıyorum! Özgür Özel bu rezilliğe niye sahip çıkıyor?
Duyduklarıma inanamıyorum! Özgür Özel bu rezilliğe niye sahip çıkıyor?

Gündem

Duyduklarıma inanamıyorum! Özgür Özel bu rezilliğe niye sahip çıkıyor?

AK Parti’den Özgür Özel’e tokat gibi sözler! "Partisindeki suçlulara söylemesi gerekenleri Erdoğan’a söylüyor"
AK Parti’den Özgür Özel’e tokat gibi sözler! “Partisindeki suçlulara söylemesi gerekenleri Erdoğan’a söylüyor”

Siyaset

AK Parti’den Özgür Özel’e tokat gibi sözler! “Partisindeki suçlulara söylemesi gerekenleri Erdoğan’a söylüyor”

2
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Mustafa

Hırsıza yolsuza haine rüşvetciye sahip çıkarak mı gölge etme yalandan kim ölmüş

Nazim arat

Chp içinde çapsız baskan ozgur ozel sorunu vardir
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23