Yol çilesi bitti! Zeytinin kaderi değişti

TKDK Karaman Koordinatörü Dr. Özgür Öztürk de bölgenin dağlık yapısı nedeniyle tarımsal üretimin kısıtlı olduğunu dile getirdi. TKDK olarak yerinde istihdam ve üretimi desteklediklerini belirten Öztürk, şöyle konuştu: "Bölgemizdeki arazi yapıları küçük ve parçalı. Geçmişte üreticiler, tarımsal faaliyetlerden çok fazla ekonomik getiri sağlayamamaktaydı. Tesis sayesinde küçük arazilere zeytin fidanları dikilerek birim alandan yüksek verim elde edildi. Üreticilerimizin kazançları artırılarak zeytincilikte ivmelenme gerçekleşti. Burada 1100 rakımda zeytin üretimi yapılıyor. Bu zeytin yetiştiriciliği açısından ekstrem bir durum. Çünkü zeytin, rakım ve bölge seçen bir meyve türüdür. Yüksekliğin getirdiği avantajla zeytinyağlarının kalitesinde standardın üstünde gerçekleşmekte. TKDK olarak ilimize ve bölgemize model standartlarda tesisleri kazandırmayı hedefliyoruz." Beldede zeytin yetiştiriciliği yapan Hüseyin Bağıcalı, 10 dönüm arazide 180 ağaçla üretim yaptığını söyledi. Geçmişte zeytini işlemekte büyük zorluk çektiklerini, tesisin kendilerine büyük fayda sağladığını anlatan Bağıcalı," Eskiden Mut ilçesine giderdik. Bu tesisin burada olması çok iyi oldu. Ulaşım sıkıntısı çekiyor ve bir sürü ücret veriyorduk. Burası çok yakın. Şimdi patpat dediğimiz araçlarımızla gelebiliyoruz. Zeytinyağımızın bir kısmını tüketiyor, bir kısmını satıyoruz." ifadesini kullandı.