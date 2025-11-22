  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Kobi
6
Yeniakit Publisher
Yol çilesi bitti! Zeytinin kaderi değişti

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Yol çilesi bitti! Zeytinin kaderi değişti

Karaman’ın Ermenek'in Güneyyurt beldesinde üreticiler yıllardır zeytinlerini işlemek için kilometrelerce yol gitmek zorunda kalıyordu. Yeni kurulan zeytinyağı sıkım tesisi, hem zaman kaybını hem de masrafları ortadan kaldırdı.

#1
Foto - Yol çilesi bitti! Zeytinin kaderi değişti

Karaman’ın Ermenek ilçesine bağlı Güneyyurt beldesinde, zeytin üreticilerinin yıllardır çözülemeyen sorunu nihayet sona erdi. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumundan (TKDK) aldığı destekle zeytinyağı sıkım tesisi kuran Şerafettin Uyar, üretime katkı sağlıyor.

#2
Foto - Yol çilesi bitti! Zeytinin kaderi değişti

Güneyyurt beldesinde yaşayan 66 yaşındaki Şerafettin Uyar, yöresindeki üreticilerin işini kolaylaştırmak için zeytinyağı sıkım tesisi kurmaya karar verdi. TKDK Karaman İl Koordinatörlüğüne başvurduğu projesiyle yüzde 65 hibe desteği alan Uyar, tesisini 2022'de faaliyete geçirdi.

#3
Foto - Yol çilesi bitti! Zeytinin kaderi değişti

Uyar, beldede yaklaşık 15 yıldır zeytin yetiştiriciliği yapıldığını, üretimin gün geçtikçe arttığını söyledi.

#4
Foto - Yol çilesi bitti! Zeytinin kaderi değişti

TKDK'nin desteği sayesinde kurduğu tesisle yöre halkının zeytinlerini işleme sıkıntısının ortadan kalktığı vurgulayan Uyar, şunları kaydetti: "Bölgemizde zeytin üretimi çok arttı. Şu anda her sene yaklaşık 30 ile 50 bin fidan dikiliyor. Çok zayıf olan zeytin üretimi şu anda 100 binlerce ağaç seviyesine ulaştı. Burası 3-5 sene içinde zeytinde söz sahibi bir belde olacak. Vatandaş önceden zeytin sıktırmak için 110 kilometre yol gidip, üç gün sıra bekliyordu. 20 litre yağ üretip, 10 litresini yol masrafına harcarlardı. Burada 2 saatte sıktırıp gidiyorlar. Tesisi vatandaşa hizmet etmem için yaptım ve çok gururluyum." Uyar, tesiste soğuk sıkım da yapabildiklerini, zeytinyağında kaliteyi belirleyen asit oranlarının oldukça düşük olduğunu aktardı. Bölgede üretilen zeytinyağının kaliteli olduğunu ifade eden Uyar, "Tesisimizde günde 80 ton zeytin işleyebiliyoruz. İleride ikinci bir makine alacağım. Amacımız bölgemizin yağını sadece Türkiye değil, dünya bilsin." dedi.

#5
Foto - Yol çilesi bitti! Zeytinin kaderi değişti

TKDK Karaman Koordinatörü Dr. Özgür Öztürk de bölgenin dağlık yapısı nedeniyle tarımsal üretimin kısıtlı olduğunu dile getirdi. TKDK olarak yerinde istihdam ve üretimi desteklediklerini belirten Öztürk, şöyle konuştu: "Bölgemizdeki arazi yapıları küçük ve parçalı. Geçmişte üreticiler, tarımsal faaliyetlerden çok fazla ekonomik getiri sağlayamamaktaydı. Tesis sayesinde küçük arazilere zeytin fidanları dikilerek birim alandan yüksek verim elde edildi. Üreticilerimizin kazançları artırılarak zeytincilikte ivmelenme gerçekleşti. Burada 1100 rakımda zeytin üretimi yapılıyor. Bu zeytin yetiştiriciliği açısından ekstrem bir durum. Çünkü zeytin, rakım ve bölge seçen bir meyve türüdür. Yüksekliğin getirdiği avantajla zeytinyağlarının kalitesinde standardın üstünde gerçekleşmekte. TKDK olarak ilimize ve bölgemize model standartlarda tesisleri kazandırmayı hedefliyoruz." Beldede zeytin yetiştiriciliği yapan Hüseyin Bağıcalı, 10 dönüm arazide 180 ağaçla üretim yaptığını söyledi. Geçmişte zeytini işlemekte büyük zorluk çektiklerini, tesisin kendilerine büyük fayda sağladığını anlatan Bağıcalı," Eskiden Mut ilçesine giderdik. Bu tesisin burada olması çok iyi oldu. Ulaşım sıkıntısı çekiyor ve bir sürü ücret veriyorduk. Burası çok yakın. Şimdi patpat dediğimiz araçlarımızla gelebiliyoruz. Zeytinyağımızın bir kısmını tüketiyor, bir kısmını satıyoruz." ifadesini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Hastaların umudu oldu: İşte yapay zeka destekli robot köpek!
Dünya

Hastaların umudu oldu: İşte yapay zeka destekli robot köpek!

Peru'nun başkenti Lima'da yanık ve kanser servisinde yatan çocuk hastalara destek olması için tasarlanan robot köpek tedavilere destek olmay..
CHP’den sonra bir parti daha kararını açıkladı: İmralı’ya gitmeyeceğiz
Gündem

CHP’den sonra bir parti daha kararını açıkladı: İmralı’ya gitmeyeceğiz

Saadet Partisi, Gelecek Partisi ve DEVA Partisinin ortak meclis grubu kurabilmek için 13 Ocak 2025 tarihinde kurdukları Yeni Yol Parti, İmra..
İran, Suriye ve Irak'taki kuraklığın nedeni bulundu!
Dünya

İran, Suriye ve Irak'taki kuraklığın nedeni bulundu!

Uluslararası bilim insanları, İran, Suriye ve Irak'ı 5 yıldır etkileyen benzeri görülmemiş kuraklığın, insan faaliyetleri kaynaklı iklim değ..
Takke düştü kel göründü: Amedspor yöneticisinden partisi CHP’ye şok
Gündem

Takke düştü kel göründü: Amedspor yöneticisinden partisi CHP’ye şok

Amedspor yöneticisi Laleş Ertuğrul Uysal, CHP’nin İmralı’ya gitmeme kararına sert tepki göstererek partisinden ayrıldığını duyurdu. Kararın ..
CHP’liler kızınca apar topar sildi! İmralı kararı sonrası Pervin Buldan’dan olay paylaşım
Gündem

CHP’liler kızınca apar topar sildi! İmralı kararı sonrası Pervin Buldan’dan olay paylaşım

DEM Parti’nin İmralı heyeti üyesi Pervin Buldan, CHP’nin İmralı’ya gitmeme kararına dikkat çeken bir yorumla sosyal medyada paylaşımda bulun..
15 Temmuz ihanetinden hemen sonra bakın ne yapmış! FETÖ’nün Epstein ilişkileri ifşa oldu
Gündem

15 Temmuz ihanetinden hemen sonra bakın ne yapmış! FETÖ’nün Epstein ilişkileri ifşa oldu

Fetullahçı Terör Örgütü elebaşısı (FETÖ) Fethullah Gülen’in Epstein ilişkileri deşifre oldu. ABD Kongresi’nin denetim arşivlerinde yer alan ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23