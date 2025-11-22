Yol çilesi bitti! Zeytinin kaderi değişti

TKDK'nin desteği sayesinde kurduğu tesisle yöre halkının zeytinlerini işleme sıkıntısının ortadan kalktığı vurgulayan Uyar, şunları kaydetti: "Bölgemizde zeytin üretimi çok arttı. Şu anda her sene yaklaşık 30 ile 50 bin fidan dikiliyor. Çok zayıf olan zeytin üretimi şu anda 100 binlerce ağaç seviyesine ulaştı. Burası 3-5 sene içinde zeytinde söz sahibi bir belde olacak. Vatandaş önceden zeytin sıktırmak için 110 kilometre yol gidip, üç gün sıra bekliyordu. 20 litre yağ üretip, 10 litresini yol masrafına harcarlardı. Burada 2 saatte sıktırıp gidiyorlar. Tesisi vatandaşa hizmet etmem için yaptım ve çok gururluyum." Uyar, tesiste soğuk sıkım da yapabildiklerini, zeytinyağında kaliteyi belirleyen asit oranlarının oldukça düşük olduğunu aktardı. Bölgede üretilen zeytinyağının kaliteli olduğunu ifade eden Uyar, "Tesisimizde günde 80 ton zeytin işleyebiliyoruz. İleride ikinci bir makine alacağım. Amacımız bölgemizin yağını sadece Türkiye değil, dünya bilsin." dedi.