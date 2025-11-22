  • İSTANBUL
Ekonomi
9
Yeniakit Publisher
Altın fiyatlarında hafta sonu hareketliliği! İşte serbest piyasadaki fiyatlar...

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Altın fiyatlarında hafta sonu hareketliliği! İşte serbest piyasadaki fiyatlar...

Küresel piyasalar, Fed'in Aralık faiz indirimi beklentilerinin zayıflamasıyla negatif baskı altında. Ons altın 4.067 dolara gerilerken, gram altın haftayı 5.552 TL seviyesinde kapattı. Yatırımcılar hafta sonu hareketlerini yakından izlerken, jeopolitik riskler ve dolar/TL dalgalanması fiyatları belirliyor. Peki 22 Kasım 2025 gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar? İşte güncel altın fiyatları...

#1
Foto - Altın fiyatlarında hafta sonu hareketliliği! İşte serbest piyasadaki fiyatlar...

Altın fiyatları ABD Merkez Bankası FED'in belirsizliğiyle düşmeye devam ediyor. İşte 22 Kasım 2025 güncel altın fiyatları...

#2
Foto - Altın fiyatlarında hafta sonu hareketliliği! İşte serbest piyasadaki fiyatlar...

GRAM ALTIN FİYATI Alış: 5.551,33 Satış: 5.552,10

#3
Foto - Altın fiyatlarında hafta sonu hareketliliği! İşte serbest piyasadaki fiyatlar...

ALTIN/ONS DOLAR FİYATI Alış: 4.063,15 Satış: 4.067,13

#4
Foto - Altın fiyatlarında hafta sonu hareketliliği! İşte serbest piyasadaki fiyatlar...

ÇEYREK ALTIN FİYATI Alış: 8.882,12 Satış: 9.077,69

#5
Foto - Altın fiyatlarında hafta sonu hareketliliği! İşte serbest piyasadaki fiyatlar...

CUMHURİYET ALTINI FİYATI Alış: 35.528,49 Satış: 36.199,72

#6
Foto - Altın fiyatlarında hafta sonu hareketliliği! İşte serbest piyasadaki fiyatlar...

TAM ALTIN FİYATI Alış: 37.318,00 Satış: 37.596,00

#7
Foto - Altın fiyatlarında hafta sonu hareketliliği! İşte serbest piyasadaki fiyatlar...

YARIM ALTIN FİYATI Alış: 17.708,73 Satış: 18.155,38

#8
Foto - Altın fiyatlarında hafta sonu hareketliliği! İşte serbest piyasadaki fiyatlar...

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI Alış: 5.222,56 Satış: 5.463,49

