Haber Merkezi Giriş Tarihi: Altın fiyatlarında hafta sonu hareketliliği! İşte serbest piyasadaki fiyatlar...
Küresel piyasalar, Fed'in Aralık faiz indirimi beklentilerinin zayıflamasıyla negatif baskı altında. Ons altın 4.067 dolara gerilerken, gram altın haftayı 5.552 TL seviyesinde kapattı. Yatırımcılar hafta sonu hareketlerini yakından izlerken, jeopolitik riskler ve dolar/TL dalgalanması fiyatları belirliyor. Peki 22 Kasım 2025 gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar? İşte güncel altın fiyatları...