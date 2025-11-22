  • İSTANBUL
Hyundai’den macera tutkunlarına özel! CRATER sahneye çıktı

Hyundai, kompakt off-road SUV konsepti CRATER ile keşif ve macera ruhunu AutoMobility LA 2025’te gözler önüne serdi.

#1
Foto - Hyundai’den macera tutkunlarına özel! CRATER sahneye çıktı

Hyundai, kompakt off-road SUV sınıfındaki yeni konsept modeli CRATERın dünya prömiyerini AutoMobility LA 2025 kapsamında Los Angeles’ta gerçekleştirdi. Markanın dayanıklılık ve keşif odaklı tasarım yaklaşımını yansıtan CRATER, güçlü görünümü ve zorlu arazi şartlarına yönelik çözümleriyle dikkat çekiyor. Konsept model, Kaliforniya’daki Hyundai America Technical Center tarafından ekstrem çevre koşullarından ilham alınarak geliştirildi.

#2
Foto - Hyundai’den macera tutkunlarına özel! CRATER sahneye çıktı

Hyundai’nin IONIQ 5 XRT, SANTA CRUZ XRT ve PALISADE XRT PRO gibi modellerde gördüğümüz XRT tasarım anlayışını ileri taşıyan CRATER, güvenlik, bağlantı teknolojileri ve işlevselliği bir araya getirerek hem estetik hem de performans açısından markanın yeni vizyonunu temsil ediyor. CRATER Concept, medya günleri boyunca ve 30 Kasım Pazar gününe kadar Los Angeles Auto Show’da Hyundai’nin 2026 PALISADE, IONIQ 5 ve yüksek performanslı IONIQ 6 N modelleriyle birlikte sergilenecek. Hyundai ve Genesis Global Tasarım Başkanı SangYup Lee, konseptin çıkış noktasını “CRATER’in yolculuğu şu soruyla başladı: ‘Özgürlük nasıl görünür?’ Yeni konseptimiz bu yanıtın kendisi” sözleriyle özetledi.

#3
Foto - Hyundai’den macera tutkunlarına özel! CRATER sahneye çıktı

DIŞ TASARIM: ART OF STEELY YAKLAŞIMI: Hyundai’nin “Art of Steel” felsefesi, çeliğin gücünü akıcı hacimler ve keskin çizgilerle birleştiriyor. Bu yaklaşım CRATER’ın gövdesinde belirgin şekilde hissediliyor. Model; güçlü alt koruma plakaları, geniş çamurluk yapısı ve yüksek yaklaşma–ayrılma açılarıyla macera odaklı karakterini ortaya koyuyor. Altıgen formdaki 18 inç jantlar ve 33 inç off-road lastikleri ise hem görünüm hem de performans açısından araca ciddi bir arazi yeteneği kazandırıyor.

#4
Foto - Hyundai’den macera tutkunlarına özel! CRATER sahneye çıktı

İÇ MEKAN: CRATER’ın kabini, teknolojiye hakim ve macerayı benimseyen kullanıcılar düşünülerek tasarlandı. Yumuşak fakat dayanıklı malzemeler, sert yapısal detaylarla dengelenerek hem konfor hem de sağlamlık sunuyor. Açıkta bırakılmış takla kafesi, entegre tutma kolları ve dört noktalı emniyet kemerleri güvenlik hissini güçlendiriyor. Dijital tarafta ise BYOD (Kendi Cihazını Getir) entegrasyonu, Head-up Display, çok fonksiyonlu off-road kontrol ünitesi ve kar, kum, çamur sürüş modları bulunuyor. RENK VE MALZEKE KARAKTERİ: Dıştaki Dune Gold Matte rengi, Kaliforniya’nın sahil ve çöl dokusundan esinlenirken, iç mekândaki Black Ember paleti dayanıklılığı vurguluyor. Turuncu detaylar ise kabine enerjik ve genç bir karakter katıyor.

