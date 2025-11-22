Hyundai’den macera tutkunlarına özel! CRATER sahneye çıktı

Hyundai’nin IONIQ 5 XRT, SANTA CRUZ XRT ve PALISADE XRT PRO gibi modellerde gördüğümüz XRT tasarım anlayışını ileri taşıyan CRATER, güvenlik, bağlantı teknolojileri ve işlevselliği bir araya getirerek hem estetik hem de performans açısından markanın yeni vizyonunu temsil ediyor. CRATER Concept, medya günleri boyunca ve 30 Kasım Pazar gününe kadar Los Angeles Auto Show’da Hyundai’nin 2026 PALISADE, IONIQ 5 ve yüksek performanslı IONIQ 6 N modelleriyle birlikte sergilenecek. Hyundai ve Genesis Global Tasarım Başkanı SangYup Lee, konseptin çıkış noktasını “CRATER’in yolculuğu şu soruyla başladı: ‘Özgürlük nasıl görünür?’ Yeni konseptimiz bu yanıtın kendisi” sözleriyle özetledi.