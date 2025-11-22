Hyundai’den macera tutkunlarına özel! CRATER sahneye çıktı

İÇ MEKAN: CRATER’ın kabini, teknolojiye hakim ve macerayı benimseyen kullanıcılar düşünülerek tasarlandı. Yumuşak fakat dayanıklı malzemeler, sert yapısal detaylarla dengelenerek hem konfor hem de sağlamlık sunuyor. Açıkta bırakılmış takla kafesi, entegre tutma kolları ve dört noktalı emniyet kemerleri güvenlik hissini güçlendiriyor. Dijital tarafta ise BYOD (Kendi Cihazını Getir) entegrasyonu, Head-up Display, çok fonksiyonlu off-road kontrol ünitesi ve kar, kum, çamur sürüş modları bulunuyor. RENK VE MALZEKE KARAKTERİ: Dıştaki Dune Gold Matte rengi, Kaliforniya’nın sahil ve çöl dokusundan esinlenirken, iç mekândaki Black Ember paleti dayanıklılığı vurguluyor. Turuncu detaylar ise kabine enerjik ve genç bir karakter katıyor.