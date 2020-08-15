Markalı konutlarda stok erime hızı son 10 yılın en yüksek ikinci seviyesinde

İSTANBUL (AA) - 'REIDIN-GYODER Yeni Konut Fiyat Endeksi' Temmuz 2020 sonuçlarına göre, temmuz ayında fiyatlar, bir önceki aya göre yüzde 1.06, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 7.13 oranında arttı. Konut alımında banka kredisi kullanımının yüzde 44.16 oranında olduğu temmuz ayında, yüzde 11.78 seviyesi ile endeksin başlangıcı 2010 yılından bu yana en yüksek ikinci stok erime hızı gerçekleşti.

Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER) ve REIDIN'den yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen GYODER Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kalyoncu, 'REIDIN-GYODER Yeni Konut Fiyat Endeksi Temmuz 2020' sonuçlarını değerlendirdi. Kalyoncu, "Haziran ayında, bir önceki ayın oranı 3.79’dan 11.96 seviyesine yükselen stok erime hızının, Temmuz ayında da 11.78 seviyesini koruması, beklemede olan konut alıcılarının birinci el konuta ilgisinin devam ettiğini gösteriyor.

Yeni konut satışlarındaki ödeme yöntemlerini incelediğimizde, düşük faizin direkt etkilediği banka kredisi kullanımının 44.16 oranıyla peşinat ve senet kullanımının üzerinde olduğunu görüyoruz. Düşük faiz oranının devam etmesi halinde yeni konut satışlarında hareketlilik sürecektir." ifadelerine yer verdi.

REIDIN Genel Müdürü Alp Çapa ise REIDIN-GYODER Yeni Konut Fiyat Endeksi Temmuz 2020 sonuçları hakkında şunları aktardı:

"REIDIN - GYODER Yeni Konut Fiyat Endeksi sonuçlarına göre, Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 1.06, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 7.13 oranında artış gerçekleşti. Satışlardaki konut bedeli ödeme yöntemleri incelendiğinde, Haziran ayına göre Temmuz ayında banka kredisi kullanım oranı yaklaşık 3 puan düşerek yüzde 44.16, peşinat kullanım oranı ise 5 puan yükselerek 37.51 seviyesine ulaştı. Markalı konut projeleri kapsamında yabancı yatırımcılara yapılan satışların oranı Temmuz ayında yüzde 5.88 düzeyinde gerçekleşti ve bu satışlarda yüzde 44.12’lik tercih oranı ile 2+1 özellikteki konutlar öne çıktı. Stok erime hızı ise Haziran ayına benzer seyrederek Temmuz ayında yüzde 11.78 olarak ölçümlendi."





- Yeni konutlarda fiyat artışı yüzde 1.06



Kamuoyunda 'markalı projeler' olarak adlandırılan, ağırlıklı olarak kurumsal gayrimenkul şirketlerinin ürettiği konutlar üzerinden geliştirilen 'REIDIN-GYODER Yeni Konut Fiyat Endeksi' sonuçlarına göre; temmuz ayında, bir önceki aya göre yüzde 1.06, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7.13 ve endeksin başlangıç dönemi olan 2010 yılı Ocak ayına göre ise yüzde 99.90 oranında nominal artış gerçekleşti.



Yeni Konut Fiyat Endeksi’nde, temmuz ayında bir önceki aya göre 1+1 konut tipinde yüzde 0.27 oranında, 2+1 konut tipinde yüzde 0.36 oranında, 3+1 konut tipinde yüzde 0.20 ve 4+1 konut tipinde yüzde 0.24 oranında nominal artış yaşandı.







-Yabancıya satış oranı yüzde 5.88



Temmuz ayında markalı konut projeleri kapsamında gerçekleştirilen satışların yüzde 5.88’lik (son 6 aylık ortalama yüzde 7) kısmının yabancı yatırımcılara yapıldığı gözlendi. Bu satışlarda yüzde 44.12 oranında 2+1 özellikteki konutlar tercih edildi.



Markalı projelerden konut satın alan müşterilerin peşinat, senet ve banka kredisi kullanım oranları incelendiğinde, temmuz ayında peşinat kullanım oranı yüzde 37.51, banka kredisi kullanım oranı yüzde 44.16 ve senet kullanım oranı yüzde 18.33 olarak gerçekleşti. Haziran ayında peşinat kullanımı yüzde 32.50, banka kredisi kullanımı yüzde 47.03, senet kullanımı yüzde 20.47 olarak gerçekleşmişti.







- Stok erime hızı: yüzde 11.78



Temmuz ayında markalı konutlardaki stok erime hızı rakamları değerlendirildiğinde adet bazında yüzde 11.78 oranında erime gözlendi. Haziran ayında stok erime hızı yüzde 11.96 oranında gerçekleşmişti.



Temmuz ayında satışı gerçekleştirilen markalı konutların yüzde 66.87’si bitmiş konut stoklarından, yüzde 33.13’ü bitmemiş konut stoklarından oluştu. Haziran ayında ise satışların yüzde 49.92’si bitmiş, yüzde 50.08’i bitmemiş konut stoklarından oluşmuştu.









