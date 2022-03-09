Markaları Global Pazarlara Taşıyan Marka: Markapia

Platform, dünyanın dört bir yanından aylık 1 milyon 500 binden fazla ziyaretçi için ürün listeliyor. Markapia CEO’su Ömer Alay, girişimci ruhu ile hizmet vermeye devam ettiklerini belirterek, “Dünyanın dört bir yanından yaş ortalaması 25 olan müşterilerimizin dilini anlıyor, ihtiyaçlarını ve tercihlerini biliyoruz.” dedi.

İstanbul merkezli Markapia.com,1986 yılında tekstil sektörüne adım atan Alay Ailesi tarafından kuruluyor. Yatırımlarını, inşaat, hayvancılık, yatırım ve teknoloji sektörlerinde de sürdüren Alay Ailesi, tüm şirketlerini Mono Group çatısı altında topluyor. Bünyesindeki, Monoteks Tekstil, Pulsar İnşaat, İMECE Yatırım, Bomonti Hayvancılık, Alfa Jet Aviation, SAVORAS, Askent İnşaat, CMC Tekstil, Monoyap ve Markapia şirketleri ile gücüne güç katıyor.

MonoGroup’un en yeni üyesi olan Markapia, dünyanın 5 kıtasındaki müşterileri için 140 farklı ülkeye ürün gönderimi yapıyor. Platform Aylık 1 milyon 500 binden fazla ziyaretçi için Türkçe, Arapça, İngilizce ve Rusça olmak üzere 4 dilde ürün sunuyor. Mobil ve masaüstü e-ticaret platformu dışında 50 farklı pazaryeri ile iş ortaklığı mevcut. Ayrıca, 100 markanın 10 binden fazla modelini bünyesinde barındırıyor.

“Müşterilerimizin Kendilerini İyi Hissetmelerine Odaklanıyoruz”

Ailenin yeni kuşak temsilcisi olan iş adamı Ömer Alay, yurt dışında eğitimini tamamladıktan sonra ülkesine dönerek, mikro ihracat hedefiyle Markapia’nın kurulmasına öncülük etti. Markapia CEO’su Ömer Alay, bir hayal ile başlayan Markapia yolculuğunun emin adımlarla devam ettiğini söyledi. Kreatif bir tasarım ekibi ile herkese göre bir giyim tarzı geliştirdiklerini anlatan Alay, kısa süre içinde e-ticaret ve e-ihracatta öncü markalardan biri haline geldiklerini vurguladı. Ömer Alay, “Herkesin istediği gibi görünmesine ve müşterilerimizin kendilerini iyi hissetmelerine odaklanıyoruz. Dünyanın dört bir yanından yaş ortalaması 25 olan müşterilerimizin dilini anlıyor, ihtiyaçlarını ve tercihlerini biliyoruz. Uluslararası online alışveriş sitesi ve e-ihracat firması olarak Türkiye'nin hazır giyimdeki gücünü dünya ile buluşturmanın gururunu yaşıyoruz.” şeklinde konuştu.

Yüzlerce Kategori, On Binlerce Ürün

Markapia.com’da jean ürünleri başta olmak üzere iç giyimden spor giyime, büyük beden ürünlerden tesettür giyime kadar tüm giyim kategorilerinde kadın ve erkek ürünleri sunuluyor. Markanın ürün yelpazesinde ev dekorasyonu ve ev yaşam ürünleri de bulunuyor. Yeni nesil algoritmalarla geliştirilen e-ticaret altyapısı, e-ihracat entegrasyon sistemi ve deneyimli ekibi ile her geçen gün büyüyen marka, rekabetçi fiyat politikası ile de muadillerinden öne çıkıyor. İş birliği yaptığı markalara değer katan platform; kullanıcı arayüzünü önemseyen ve müşterinin sorunsuz bir şekilde alışverişini gerçekleştirmesini isteyen Markapia, alt yapısını her zaman güncel tutuyor ve bu kapsamda Ar-Ge çalışmalarını sürdürerek müşterilerine uçtan uca sorunsuz e- ticaret deneyimi sunuyor.

MARKAPİA, AMERİKA’DA...

Sınırlarını her zaman zorlayan Markapia Global, 2022 yılında Amerika ofisini açarak global pazarda da varlığını büyütüyor. Böylelikle, Türkiye’nin tekstil sektöründeki ihracatına büyük katkılar sağlıyor.Tamamen yerli ve milli sermayeyle kurulan Markapia, değerlerine sahip çıkan ama global bakış açısından da vazgeçmeyen tutumuyla büyüme adımlarını atmaya devam ediyor.