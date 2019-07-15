Markalardan temmuz ayına özel kampanya

-Türkiye’de Anadolu Grubu çatısı altında faaliyet gösteren KIA, temmuz ayına özel fırsatlarla ayakları yerden kesmeye devam ediyor. Kampanyalar çerçevesinde KIA Sportage, KIA Ceed ve KIA Bongo’da avantajlı fiyat ve donanım seçenekleri meraklılarını bekliyor. KIA’nın yaza özel kampanyaları temmuz ayında da devam ediyor. Kampanya kapsamında KIA Sportage 137 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla, KIA Ceed ise 24 bin 500TL’ye varan indirimlerle otomobilseverlerle buluşuyor.

Temmuz ayı kampanyasında ayrıca, KOBİ’lerin tercihi KIA Bongo da temmuz ayının sonuna kadar 20 bin TL’ye 12 ay yüzde 0 faiz avantajı ile satışa sunuluyor.

-Temmuz ayı boyunca geçerli olacak kampanya kapsamında MINI Yetkili Satıcıları’na gelenler, MINI Countryman modelinde geçerli 60.000 TL’ye kadar 12 ay, yüzde 0 faiz oranlı kredi imkanından faydalanabiliyor. Yaz aylarında yeni bir MINI sahibi olmak isteyenler tüm MINI modellerinde geçerli 3.000 TL’ye varan takas desteğinden yararlanabiliyor.

-Temmuz ayında müşterilerine indirimli fiyatlar sunan bir diğer marka ise Fransız Renault. Müşteriler, artan ödemeli kredi kampanyası kapsamında 36 bin TL peşinat ve aylık bin 500 TL’den başlayan taksit seçenekleri ile Renault sahibi olabiliyor.

Kampanya kapsamında Clio HB modeline 36 bin TL peşinat ile bin 500TL’den başlayan taksitlerle sahip olunabiliyor. Megane Sedan’da 48 bin TL peşinat ile 2 bin TL aylık taksit seçeneği sunulurken Captur modeli için 42 bin TL peşinat ile 2 bin 500TL aylık taksit bulunuyor. Kadjar ise 78 bin TL peşinat ve 3 bin TL aylık ödeme seçenekleri ile satışa sunuluyor.

Temmuz ayında günlük 59,90 TL’den başlayan fiyatlarla 2019 model yılı Dacia Duster sahibi olabilirsiniz.

-Japon otomotiv devi NISSAN, araç sahibi olmak isteyenlere temmuz ayı boyunca kampanya indirimine ek yüzde 0,99 vade farkı ve 3 ay ertelemeli kredi ödemesi avantajıyla, 50 bin TL’ye varan finansman desteği sunuyor.

SUV segmentinde 2018 yılında elde ettiği yüzde 19 pazar payı ile değişmeyen liderliğini bir kez daha perçinleyen, akıllı sürüşün öncüsü NISSAN, Temmuz ayı sonuna kadar devam edecek 3 ay ertelemeli, 50 bin TL’ye varan kredi tutarları için yüzde 0,99 vade farkı avantajıyla 12 aya varan vade imkanı sunuyor. Yaza heyecan katmaya devam ediyor.