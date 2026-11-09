Marka Şehirler ve COP31 eki bugün bayilerde!

Ülkemizin şehircilik vizyonunu ve çevre hamlelerini gözler önüne seren “Marka Şehirler ve COP31 Eki”, bugün itibarıyla bayilerdeki yerini aldı. Okuyucuların büyük ilgi gösterdiği bu kapsamlı çalışma, Türkiye’nin yeşil kalkınma hamlelerine ve şehirlerin dönüşüm süreçlerine ışık tutuyor.

Ek'in hazırlık ve vizyon sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Akit Medya Grubu Reklam Genel Müdürü Mehmet Enes Kaçmaz ve ekibi, basılı medyanın gücünü toplumsal bilinci artıracak projelerle taçlandırmaya devam ettiklerini belirtti. Kaçmaz, Türkiye’nin güçlü yarınlarına katkı sunan bu tür nitelikli eklerin hazırlık aşamasında emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarına teşekkür etti.