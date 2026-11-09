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Ekonomi Marka Şehirler ve COP31 eki bugün bayilerde!
Ekonomi

Marka Şehirler ve COP31 eki bugün bayilerde!

Yeniakit Publisher
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Marka Şehirler ve COP31 eki bugün bayilerde!

Türkiye’nin öncülüğünde küresel iklim diplomasisinde stratejik bir dönemeç olan COP31 süreci ve geleceğe yön veren şehircilik vizyonu, Akit Medya’nın titizlikle hazırladığı özel ekle okuyucusuyla buluşuyor.

Ülkemizin şehircilik vizyonunu ve çevre hamlelerini gözler önüne seren “Marka Şehirler ve COP31 Eki”, bugün itibarıyla bayilerdeki yerini aldı. Okuyucuların büyük ilgi gösterdiği bu kapsamlı çalışma, Türkiye’nin yeşil kalkınma hamlelerine ve şehirlerin dönüşüm süreçlerine ışık tutuyor.

Ek'in hazırlık ve vizyon sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Akit Medya Grubu Reklam Genel Müdürü Mehmet Enes Kaçmaz ve ekibi, basılı medyanın gücünü toplumsal bilinci artıracak projelerle taçlandırmaya devam ettiklerini belirtti. Kaçmaz, Türkiye’nin güçlü yarınlarına katkı sunan bu tür nitelikli eklerin hazırlık aşamasında emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarına teşekkür etti.

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