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Marka şehir Sakarya

Bu yıl 2’ncisi düzenlenecek Peyzaj ve Süs Bitkiciliği Festivali, Kırkpınar’da bugün kapılarını açıyor. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, “Sektörün öncü firmaları ve ilgililerini buluşturacağımız festivalin şehrimiz tanıtımına, ekonomisine ve sektörün gelişimine büyük katkılar sunacak” dedi. Yüce, “Peyzaj ve Süs Bitkiciliği sektörü inşallah Sakarya’nın parlayan yıldızı olmaya devam edecek” diye konuştu.

19 Eylül 2019 Perşembe 10:30
Marka şehir Sakarya

 A. Enes Boyacı 

Sakarya Peyzaj ve Süs Bitkiciliği Festivali, bugün misafirlerini ağırlamaya başlıyor. 22 Eylül’e kadar sürecek festivalde 190 firma ürünlerini sergileyecek. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, 19-22 Eylül tarihleri arasında Sapanca Kırkpınar’da bu yıl 2’ncisi düzenlenecek Peyzaj ve Süs Bitkiciliği Festivali’ne ilişkin Akit Gazetesi’ne özel açıklamalarda bulundu. Sakarya’nın Peyzaj ve Süs Bitkiciliği alanında Türkiye’de marka bir konumda olduğunu ifade eden Başkan Yüce, bugün açılışı gerçekleştirilecek olan festivale tüm vatandaşları ve sektör temsilcilerini davet etti.

Uluslararası katılım

Sakarya’nın verimli topraklara sahip bir şehir olduğunu dile getiren Başkan Ekrem Yüce, “Şehrimiz tarım potansiyelini çok iyi biliyor, adımlarımızı bu doğrultuda kararlılıkla atıyoruz. Tarımda maksimum verim ve kaliteyi çok önemsiyoruz. Tarımsal gelişimin yanı sıra Peyzaj ve Süs Bitkiciliği de şehrimizin güçlü yönleri arasında yer alıyor. Bu doğrultuda sektörün öncü firmalarını ve ilgililerini buluşturacağımız festivalin de şehrimiz tanıtımına, ekonomisine ve sektörün gelişimine büyük katkılar sunacağına inanıyoruz. Türkiyemizin ve dünyanın farklı bölgelerinden ziyaretçilerin olacağı bu özel festivale herkesi bekliyoruz” diye konuştu.

Sakarya’nın parlayan yıldızı

Sakarya’da Peyzaj ve Süs Bitkiciliği sektörünün Türkiye’de marka olduğunu dile getiren Başkan Ekrem Yüce, “Peyzaj ve Süs Bitkiciliğinde Sakarya’nın çok önemli bir konumda olduğunu ifade etmeliyim. Sadece yurtiçi pazarına değil, yurtdışına da ihracat yapan bir noktadayız. Gayretimiz ihracat rakamlarını artırmak, kaliteyi üst düzeye çıkarmak ve bu alanda şehrimizi ülkemizin en büyük ihracatçısı, dünyanın da en verimli ve kaliteli üreticisi haline getirmektir. Gelişen yeni mimari ile birlikte önem kazanan Peyzaj ve Süs Bitkiciliği sektörü inşallah Sakarya’nın parlayan yıldızı olmaya devam edecek” dedi.

Türkiye’de ilk olacak

Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan Sakarya Fidancılık ve Peyzaj A.Ş. ile ilgili açıklamalarda da bulunan Başkan Ekrem Yüce, şunları söyledi: “Sakarya Fidancılık ve Peyzaj A.Ş’nin sektöre büyük katkılar sunacağına inanıyoruz. Cumhurbaşkanlığımıza sunduk ve onaylarını bekliyoruz. İnşallah yeni oluşum ile üreticimizin yanında olacak, destekleyici çalışmalar gerçekleştireceğiz. Fidan üretiminde belki de bir ilk olacak sözleşmeli üretim modeli oluşturacağız. Şehrimizde ürün çeşitliliğini de artıracağız.

190 firma katılıyor

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı A. Akgün Altuğ, festivalin ilkinden daha çok ses getirmesinin beklendiğini dile getirdi. Başkan Altuğ, şunları söyledi: “Bu yıl festivalimize 190 civarı bir katılımcı firma bekliyoruz. Umuyoruz ki; bu festival süs bitkiciliği sektörünün önünü açarak uluslararası boyutta gelişimine büyük katkı sağlayacaktır. Bu festivalin sürdürülebilir olması çok önemli ve önümüzdeki senelerde daha büyük katılımlarla, daha büyük organizasyonlar ile devam etme arzusundayız. Artık bu sektörün Türkiye’deki merkezi Sakarya diyoruz. Çünkü 500’e yakın bu sektörde faaliyetlerini yürüten firmamız var. Sakarya olarak amacımız kaliteli üretim ile ülkemizi süs bitkileri üretim ve pazarlama üssü yapmaktır. Sakarya’nın gelecek hedefleri arasında uzun vadede kademeli olarak süs bitkileri üretim alanını, ihracatını, üretim miktarını ve hacmini artırarak iç ve dış mekân süs bitkileri yetiştiriciliğinde “Sakarya” markasını dünyada bilinir ve aranır hale getirmek yer almaktadır. Bu aynı zamanda istihdam anlamına gelmektedir. Verimli tarım arazilerinin değerlendirilmesinde ve üreticilerimizin bilinçlendirilmesi konusunda çalışmalarımızı tüm hızıyla sürdürmekteyiz. Şehrimizi süs bitkiciliği ve peyzaj alanında öncü yapmayı büyük oranda başardık, daha da yükseltmeye devam edeceğiz.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 19 Eylül 2019 Perşembe 10:30
  1. Sakarya Peyzaj ve Süs Bitkiciliği Festivali
  2. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce
  3. Sapanca Kırkpınar
  4. Akit Gazetesi
  5. Peyzaj ve Süs Bitkiciliği
  6. Başkan Ekrem Yüce
  7. Peyzaj ve Süs Bitkiciliği sektörü
  8. Büyükşehir Belediyesi
  9. Sakarya Fidancılık ve Peyzaj A.Ş.
  10. Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı A. Akgün Altuğ
  11. Başkan Altuğ
  12. süs bitkiciliği

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