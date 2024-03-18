“Marka değeri” muhabbeti yapanlar Josef’i hatırlayın! Fenerbahçelilere verilecek ceza mâşerî vicdanı yaralar

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Trabzonspor – Fenerbahçe maçı, sarı – lacivertli kulübün 3-2’lik galibiyetiyle sonuçlandı. Maç sonunda Fenerbahçeli futbolcular saha ortasında sevinirken, Trabzonlu taraftarlar sahaya inip futbolculara saldırdı. Güvenlik görevlilerinin yetersiz kaldığı ve olayların zirve yaptığı sırada sahada polis olmadığı görüldü. Saldırıya uğrayan Fenerbahçeli futbolcular, kendilerini ve arkadaşlarını korumak için taraftara fiziksel müdahalede bulunmak zorunda kaldı. Özellikle Osayi Samuel’in 2 kişiye attığı yumruk ve Michy Batshuayi’nin döner tekmesi sosyal medyada gündem oldu.

Avrupa basını olayları konuştu

Fenerbahçe’nin Hırvat kalecisi Livakovic maç sırasında sakatlandı, sahada tedavisi yapılırken çenesine çakmak atıldı, maç sonrası çıkan olaylarda bir magandanın yumruklu saldırısına uğradı. Ağzı, çenesi ve boynu kanayan Livakovic Avrupa basınında gündem oldu. Hırvat mafyasının da Livakovic’e saldıran Trabzonlunun peşine adam taktığı ileri sürüldü.

Fenerbahçe’nin sezon başında Sassuolo’dan aldığı milli yıldız Mert Müldür’e de bir futbol teröristi köşe direğiyle saldırdı. Korner bayrağının yere saplanan sivri kısmını mızrak gibi kullanarak Mert Müldür’e saplamaya çalışan maganda adeta adam öldürmeye teşebbüs etti.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Türkiye’de hali hazırda gergin olan futbol iklimini iyice tehlikeli boyutlara taşıyan bu olaylara sağ duyulu Trabzonluların karşı çıktığı da görüldü. Özellikle Trabzonsporlu futbolcu Eren Elmalı’nın Fenerbahçelilere siper olması büyük beğeni topladı.

Osayi ve Batshuayi’nin sert müdahalesi

Sahaya girip oyunculara saldıran taraftara, özellikle Osayi Samuel ve Michy Batshuayi’nin müdahalesi sert oldu. Güvenlik görevlilerinin gereğini yapmaması nedeniyle elinde bıçak olduğu ileri sürülen saldırganla karşı karşıya kalan Osayi Samuel, attığı sert yumrukla gündem oldu. Bir diğer saldırgana da vuran Osayi, genç taraftara havada takla attırdı.

Michy Batshuayi de sahaya girenlerden birine döner tekme attı.

Cezalar yolda

Türkiye Futbol Federasyonu, maçın ardından yaptığı açıklamada, yürütülecek soruşturma sonrası “gereken herkese” cezalarının verileceğini belirtti. Futbolcuların müdahalesi nedeniyle ceza almalarının gündemde olduğunu belirten futbol yorumcuları, özellikle Osayi ve Batshuayi’ye yaptırım uygulanabileceğini ifade etti. Aynı zamanda Trabzonspor’a saha kapatma ve taraftarsız oynama cezalarının gelebileceği belirtiliyor.

Josef hatırlatması

Futbol kamuoyu, Ankaragücü – Beşiktaş deplasmanında sahaya girerek siyah – beyazlı futbolculara saldıran magandayı tekrar gündeme getirdi. Söz konusu saldırıda kendisini ve takım arkadaşını korumak isteyen Josef de Souza, taraftara tokat atmıştı. Maçın ardından akılalmaz şekilde Josef ceza almıştı. Josef’e verilen ceza yine Avrupa basınında büyük yankı uyandırmış, Josef Türkiye’den ayrılmak istediğini söylemişti.

Futbolcuların can güvenliğinin sağlanamadığı ortamda, kendisini korumak isteyen oyuncuların ceza görmesi tepkilere neden olmuştu.

“Marka değerini düşünün” çağrısı

Maç sonrası yeniakit.com.tr’nin ulaştığı taraftarlar, Türkiye’nin marka değeri adında oyuncuların can güvenliği noktasında daha net önlemlerin alınması gerektiğini ve Avrupa’nın yakından takip ettiği futbolculara, sadece kendilerini ve arkadaşlarını savundukları için ceza verilmemesi gerektiğini söyledi.

Josef de Souza olayında Avrupa futbol kamuoyunun Türkiye’ye bakış açısının zedelendiğini vurgulayan taraftarlar, daha büyük ses getiren Trabzonspor – Fenerbahçe maçı nedeniyle oyunculara yaptırım uygulanmaması çağrısında bulundu.

Josef de maç sonu X hesabından bir paylaşım yaparak şunları söyledi:

“Takım arkadaşlarımı koruduğum için yargılandım ama bugün keşke Fenerbahçe oyuncuları onurlandırılsalardı. Cesurlardı. Futbol sahada kazanılır ve kaybedilir. Birçok Fenerbahçe taraftarı ben takım arkadaşımı koruduğum için ceza almamı istemişti. Bugün onların yüzlerini görmeyi isterdim.”