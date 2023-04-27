Mark Zuckerberg'in gizli planı ortaya çıktı! Dev şirketin sırrı: Bugüne kadar kullanılan Facebook'un adı değişecek! Duyurdu

Sadece 18 ay önce, Ekim 2021'de Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg, şirketin adını Meta olarak değiştirdi ve artık sosyal medyadan ziyade metaverse (sanal evren) çalışmalarına ağırlık vereceklerini açıkladı. Şimdi, bazı analistlere göre Zuckerberg, bir başka pahalı teknolojiye takıntı ve daha fazla yatırım yapmasından endişe duyuluyor.

Insider'ın haberine göre, şirketin baş teknoloji sorumlusu Andrew Bosworth, bu ayın başlarında Zuckerberg ve diğer üst düzey yöneticilerin artık zamanlarının çoğunu yapay zekaya harcadığını söyledi. Bosworth aslında Zuckerberg'in metaverse planlarının bir numaralı ortağıydı ancak artık şirkette eğilimin ve yatırımın farklı bir yöne doğru gitmeye başladığını söylemesi analistleri heyecanlandırdı.

META YATIRIMCILARI RİSK ALMAK İSTEMİYOR

Bernstein Research analistleri bir uyarı yayınladı. Araştırmacılar, "Zuckerberg'in AI (yapay zeka) ile ilgili her şeye olan yeni sevgisine bir göz atın. Görünüşe göre verimlilik yılı sona eriyor (Nisan'a geldik) ve MetAI olarak bir isim değişikliği (en iyi tahminimiz) artık mümkün." dedi. Öte yandan, Meta söz konusu isim değişikliği iddialarına cevap vermedi.

Bu arada, analistler bir konuya vurgu yaptı. Yatırımcılar ve analistler, Meta'nın metaverse'e yaptığı yatırım çılgınlığından yeni kurtulmuştu. Artık Meta'nın harcama ve maliyet konusunda daha dikkatli olmasını istiyorlar ve Meta'nın şirketin neredeyse dörtte birini kapsayan büyük çaplı işten çıkarmalarından memnun görünüyorlardı. Ancak Zuckerberg'in OpenAI, Microsoft ve Google ile rekabet için yapay zekaya yatırım yapma ihtimali yatırımcıları endişelendirdi.

META YATIRIM YÖNÜNÜ DEĞİŞTİRİYOR

Ekim ayında Meta'nın CFO'su yapay zekanın şirketin 2023'teki sermaye harcaması büyümesinin 'büyük ölçüde tamamını' yönlendireceğini söyledi. Meta, o zamandan beri sermaye harcaması planlarını biraz azalttı ancak şirket, yeni üretken AI modellerini eğitmek için gerekli olan çok sayıda Nvidia çipi satın alıyor. Bu bileşenlerin her biri yaklaşık 10 bin ABD dolarına mâl olabilir.

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Öte yandan, Meta'nın yapay zekaya daha fazla yatırım yapmaya başladığı 25 Ekim'den bu yana, Nvidia hisseleri iki kattan fazla artarken, Meta hissesi yaklaşık yüzde 54 arttı. Meta, 26 Nisan'da üç aylık sonuçları bildirdi ve Wall Street, şirketin harcama ve yatırım planlarını yakından izliyor olacak. (Insider)

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