Rusya, yabancı şirketin varlıklarına el koydu! Bu sefer 10 diplomatı "istenmeyen kişi" ilan etti

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Norveç’in Moskova Büyükelçiliğinde çalışan 10 diplomatı “istenmeyen kişi” ilan etme kararı aldığını bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Norveç’in 15 Rus diplomatı “istenmeyen kişi” ilan etme kararı aldığı hatırlatıldı.

Söz konusu kararın “düşmanca” bir adım olduğu ve ikili ilişkileri zorlaştırdığı vurgulanan açıklamada, bunun üzerine Norveç’in Moskova Büyükelçisi Robert Kvile’nin Bakanlığa çağrıldığı aktarıldı. Açıklamada, şunlar kaydedildi: “Karşılık olarak Kvile’ye Norveç’in Moskova Büyükelçiliği ve Savunma Ataşesinde görevli 10 temsilcinin istenmeyen kişi ilan edildiğine dair nota verildi. Büyükelçi’ye, Oslo’nun dostça olmayan eylemleriyle bağlantılı olarak Norveç’in diplomatik misyonlarında Rus vatandaşlarının çalıştırılmasına yönelik kısıtlamalar dahil diğer önlemlerin de alınacağı bildirildi.”

Rusya'nın yurtdışındaki varlıklarına el konulması halinde atılabilecek potansiyel karşı adımların çerçevesini çizen kararnamede, Rusya'nın, ABD ve diğer Batı devletlerinin "dostane olmayan ve uluslararası hukuka aykırı" eylemlerine yanıt vermek için acil önlemler alması gerektiği belirtildi.

TASS'ın haberine göre Rosimushchestvo, önümüzdeki günlerde daha fazla yabancı firmanın varlıklarını geçici olarak Rusya'nın kontrolü altına alabilir.

Habere göre, ''Kararname mülkiyet konularıyla ilgili değil ve sahiplerini varlıklarından mahrum bırakmamakta. Dışarıdan yönetim, doğası gereği geçici, fakat asıl sahipler artık yönetimsel kararlar alma hakkına sahip değil'...'

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Rusya’da dost olmayan ülke varlıklarına kayyum izni

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesindeki dost olmayan ülkelere ait varlıklara kayyum atanabilmesine izin verdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yurt dışında dondurulan Rus varlıklarına yönelik atılacak misilleme adımlarını içeren kararname, ülkenin yasal bilgi sisteminde yayımlandı.

Başta ABD olmak üzere dost olmayan ülkelerin Rusya’daki varlıklarına kayyum atanabilmesine imkan sağlayan kararnamede, söz konusu varlıkların kontrolü Rusya Federal Devlet Mülkiyet Yönetimi Ajansı tarafından yürütülecek.

Kararnamede, bu kapsamda Alman Uniper ve Finli Fortum şirketlerinin Rusya’daki varlıklarının yönetimi için de kayyum atandığı belirtildi.

Uniper'in Rusya’da beş tane jeotermal güç santrali bulunuyor, Fortum ise yedi jeotermal güç santralinin yanı sıra çeşitli elektrik üretim ve dağıtım yatırımlarına sahip.