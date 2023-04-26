Dünyaca ünlü milyarder yatırım şirketini yeniliyor: Dev şirket ile ürünleri için ortaklık! O şirketten yeni karar

Ünlü milyarder Mike Novogratz’ın kripto para odaklı yatırım şirketi Galaxy Digital ve dünyanın önde gelen varlık yöneticilerinden DWS, ETP ürünleri geliştirmek için stratejik ortaklık kurdu.

Galaxy Digital avrupada listelenmek üzere bir dizi borsa yatırım ürünleri (ETP) geliştirmek için 907 milyar dolarlık varlığı yönetimi altında barındıran DWS ile ortaklık kurduğunu açıkladı. Söz konusu ortaklık sayesinde piyasaya sürülecek ETP’ler Avrupalı yatırımcılara geleneksel aracılık hesapları üzerinden kripto para yatırımlarına erişim için uygun maliyetli araçlar sunmayı amaçlıyor. Bu tür yatırım araçları kurumsal yatırımcıların kripto para gibi risk ürünü sektörlerine daha güvenli bir giriş yapmasını sağlayarak benimsenmenin önünü açıyor.

Galaxy Digital benzer bir adımı daha önce de atmış ve Kanada’da CI Global Asset Management ile birlikte borsa yatırım fonlarını piyasaya sürmüştü. koinbulteni'ninde Her ne kadar ABD’nin regülatör kurumları kripto para odaklı ETP’leri listelememe konusunda sert bir tutum sergilese de sektör için önem arz eden bu ürünler Avrupa ve Kanada özelinde yasal bir zemin edinmeyi başardı ifadelerine yer verdi.

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