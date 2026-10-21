Kara para aklama soruşturmasında flaş gelişme! Mustafa Sarıgül’ün oğlu Emir Sarıgül tutuklandı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerinin Aklanması" soruşturması kapsamında Emir Sarıgül tutuklama istemiyle Sulh Ceza hakimliğine sevk edildi. Hakim karşısına çıkan Emir Sarıgül tutuklandı.
Sarıgül ailesi hakkında yürütülen "Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerinin Aklanması" soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Yeni Parti Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün oğlu Emir Sarıgül tutuklama istemiyle Sulh Ceza hakimliğine sevk edildi.
Sarıgül teslim olmuştu
Hakkında gözaltı kararı bulunan Abdurrahman Emir Sarıgül, geçtiğimiz günlerde Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim olmuştu.
Emniyetteki ifade işlemleri tamamlanan Sarıgül, Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edilmişti. Sarıgül, savcılık ifadesinin ardından tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.
Tutuklandı
Emir Sarıgül, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
15 kişi tutuklanmıştı
Geçtiğimiz gün, soruşturma kapsamında gözaltına alınan Ömer Sarıgül, Özgür Bölükbaşı, Sadullah Ergün, Selim Daşdemir, Volkan Aslanbaş, Zekai Erdem, Zekeriya Yasemin Aylin Kotil, Bayram Özata, Caner Baş, Cavidan Tanrah Artuner, Cihan Durak, Cihat Salman, Murat Ağırel ve Mehmet Ali Aslan tutuklanmıştı.
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