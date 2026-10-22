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Türkiye
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Yeniakit Publisher
Karadeniz insanının zekası ve kültür sevdası sınır tanımıyor! Artvinli gençlerden denizin ortasında eşsiz

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Karadeniz insanının zekası ve kültür sevdası sınır tanımıyor! Artvinli gençlerden denizin ortasında eşsiz

Karadeniz’in coşkusunu ve tulum kültürünü yaşatmak isteyen Artvinli gençler, parmak ısıртаn bir fikre ve mimari başarıya imza attı.

#1
Foto - Karadeniz insanının zekası ve kültür sevdası sınır tanımıyor! Artvinli gençlerden denizin ortasında eşsiz

Arhavi ilçesine bağlı Hacılar Mahallesi’nde, denizin ortasında yer alan 8 metre yüksekliğindeki dev kayanın üzerine inşa edilen ahşap baraka "Martıevi", sıra dışı yapısı ve muhteşem manzarasıyla görenleri kendisine hayran bırakıyor.

#2
Foto - Karadeniz insanının zekası ve kültür sevdası sınır tanımıyor! Artvinli gençlerden denizin ortasında eşsiz

Artvin'in Arhavi ilçesine bağlı Hacılar Mahallesi Liman mevkiinde, denizin içindeki yaklaşık 8 metre yüksekliğindeki kayanın üzerine yapılan ahşap baraka, sıra dışı konumuyla ilgi görüyor. Kara yolu bağlantısı bulunmayan ve yalnızca tekneyle ulaşılabilen Martıevi, tulum sesleriyle Karadeniz kültürünün yaşatıldığı bir buluşma noktası olarak kullanılıyor.

#3
Foto - Karadeniz insanının zekası ve kültür sevdası sınır tanımıyor! Artvinli gençlerden denizin ortasında eşsiz

Kıyıya yaklaşık 20 metre, limana ise 200 metre mesafede bulunan baraka, mahalledeki gençlerin bir araya gelerek vakit geçirebilecekleri bir alan oluşturma düşüncesiyle yapılmış. İnşasında kullanılan malzemeler kayıklarla parça parça taşınırken, kayanın üzerindeki ahşap yapıya çıkmak için merdiven kuruldu.

#4
Foto - Karadeniz insanının zekası ve kültür sevdası sınır tanımıyor! Artvinli gençlerden denizin ortasında eşsiz

Gençlerin "Martıevi" adını verdiği baraka, uçsuz bucaksız deniz manzarası ve dalga sesleri eşliğinde tulum çalıp eğlenmek isteyenleri ağırlıyor. Denizin ortasındaki konumuyla dikkat çeken yapı, çevredekileri rahatsız etmeden müzik yapma düşüncesiyle ortaya çıkmasıyla da farklılaşıyor.

#5
Foto - Karadeniz insanının zekası ve kültür sevdası sınır tanımıyor! Artvinli gençlerden denizin ortasında eşsiz

Martıevi'nin yapım sürecini ve kullanım amacını anlatan Serkan Ergin, "Burası, gençlerin kimseyi rahatsız etmeden tulum çalıp eğlenebilecekleri bir yer oluşturma düşüncesiyle yapıldı. Martıevi adını verdiğimiz bu baraka, kıyıdan yaklaşık 200 metre uzaklıktaki kayanın üzerinde bulunuyor. Kara yolu bağlantısı olmadığı için yapımında kullanılan bütün malzemeler kayıklarla tek tek taşındı.

#6
Foto - Karadeniz insanının zekası ve kültür sevdası sınır tanımıyor! Artvinli gençlerden denizin ortasında eşsiz

Şimdi de buraya kayıklarla gelip gidiyoruz. Kayaya ulaştıktan sonra merdivenle barakaya çıkıyoruz. Burada arkadaşlarımızla bir araya geliyor, tulum çalıp eğleniyor ve Karadeniz'in eşsiz manzarasının tadını çıkarıyoruz. Denizle iç içe, kendine özgü bir yer. Martıevi, zamanla hem buluşma noktamız oldu hem de Arhavi'nin dikkat çeken yerlerinden biri hâline geldi" ifadelerine yer verdi.

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